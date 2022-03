Traian Băsescu a ajuns joi, 31 martie, în București și a făcut primele declarații după externarea de la clinica din Bruxelles.

„Reușesc să fiu zglobiu. Mă mișc, e foarte bine. Am avut o pneumonie netratată la vreme și recomandarea medicilor este ca cel puțin până în data de 10 să evit orice aglomerație ca să nu așeze peste tratamentul care s-a făcut un Covid. Recomandarea, printre altele, a fost să nu merg în aerporturi, în avioane, să port mască tot timpul”, a declarat Traian Băsescu.

Întrebat dacă a decis unde se va muta, după ce a primit vestea că trebuie să părăsească vila de protocol în care locuiește acum, în urma deciziei instanței de colaborare a acestuia cu Securitatea, Traian Băsescu a spus că urmează să caute un apartament.

„Decizia a fost să căutăm un apartament pe care să-l închiriem sau să-l cumpărăm și să ne conformăm legii. Să nu fie izolat de lume, că suntem oameni de 70 de ani, să avem magazine în apropiere, o staţie de metrou.

Printre altele, eu am și curiozitatea dacă această lege este constituțională. Niciodată nu o să dezbrac cămașa de fost președinte și nu o să uit că am fost 10 ani președintele țării și am obligația ca ceea ce știu numai eu și alți lideri politici importanți să rămână în capul meu și atât.”

Ads

Băsescu a negat că se va muta în casa fiicei sale, Elena.

„Acolo nu se poate. Am văzut și un reportaj destul de neplăcut precum că ar fi fost ilegal achiziționată. Nu. Este un apartament, și nu o vilă, într-o construcție cu 12 alte familii. Clădirea nu a fost revendicată și a intrat sub incidența legii 10, care dădea dreptul chiriașilor să cumpere, indiferent dacă mai aveau locuințe în București”, a declarat Traian Băsescu.

Ads

Întrebat dacă se consideră nedreptăţit de decizia instanţei, Băsescu a spus: ”Mă consider un cetăţean care a trecut prin faţa justiţiei, că îi place sau nu îi place, decizia justiţiei asta e, nu o poţi, schimba şi trebuie să se conformeze”, a spus el.

Traian Băsescu a mai declarat că merge la bancă, pentru că are banii investiţi în titluri de stat, nu a investit în imobiliare.

”Mă duc până la bancă, pentru că aceste titluri de stat vor trebui să fie vândute dacă vom ajunge să cumpărăm un apartament. Încep să mă uit, pe ici pe colo, după un apartament. La preţul pieţei, un apartament cu trei camere ne-am dori, aşa am stabilit, că trei camere ne ajung, având în vedere facturile uriaşe care vin la încălzire şi electricitate”, a spus el.

Întrebat cum se descurcă fără pază de la SPP, Traian Băsescu a spus: ”Ţi se parecă nu mă descurc, că nu pot merge singur?”