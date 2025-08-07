Victorie pentru Traian Băsescu. Primește vilă de protocol de la stat la doi pași de casa fostului premier Adrian Năstase

Guvernul va aproba în ședința de vineri schimbarea destinației unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Regiei Autonome 'Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat' din locuință de protocol în reședință oficială, potrivit Digi24.

Imobilul este situat în strada Emile Zola nr. 2A, Sector 1, București, lângă Muzeul Zambaccian și foarte aproape de casa fostului premier Adrian Năstase, conform hotărârii pregătite de Guvern în acest scop și analizate de Profit.ro

La etaj vila are 116,71 mp, cu sufragerie, două dormitoare și bucătărie, iar la parter, alți 124,13 mp, cu living, sufragerie, două dormitoare și bucătărie, pe lângă alte spații și anexe. Terenul aferent este de 541 mp, mai scrie sursa citată.

La solicitarea presei, reprezentanții Guvernului au precizat că Secretariatul General al Guvernului a comunicat la nivelul Cabinetului purtătorului de cuvânt al Executivului că, în aplicarea prevederilor legale, fostul președinte al României, Traian Băsescu, a solicitat RA-APPS atribuirea unei locuințe în calitate de fost șef de stat.

Curtea Constituțională a României a stabilit la începutul lunii iulie, anul acesta, că legea prin care se anulează drepturi ale persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român este neconstituțională, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CCR.

Ads

În 2022, Traian Băsescu a atacat la Curtea Constituțională, prin intermediul instanței de judecată, modificările aduse Legii 406/2001, prin care i-au fost retrase privilegiile cuvenite foștilor președinți, și anume vilă de protocol de la RA-APPS și dispozitiv de protecție al SPP.

Curtea de Apel București a admis o cerere a lui Traian Băsescu și a dispus sesizarea CCR cu excepția de neconstituționalitate privind o sintagmă din Legea 406/2001, care prevede că foștii președinți își pierd privilegiile dacă au în justiție o decizie definitivă că au colaborat cu fosta Securitate comunistă. Hotărârea a fost luată în cadrul unui proces în care Traian Băsescu a solicitat suspendarea deciziei SPP prin care i-a fost retras dispozitivul de protecție.

Ads

Băsescu a pierdut în primă instanță procesul, însă a obținut din partea Curții de Apel București sesizarea Curții Constituționale.

Având în vedere că judecătorii de la CCR au declarat neconstituționale modificările aduse Legii 406/2001, Traian Băsescu își va recăpăta privilegiile.

În calitate de șef al statului, în perioada 2004 - 2014, Traian Băsescu beneficia de o serie de privilegii: a primit în folosință gratuită o vilă de protocol pe strada Gogol din Sectorul 1 al Capitalei, avea indemnizație și dispozitiv de protecție și pază de la SPP.

Ads