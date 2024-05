Igas: Vreau sa reorganizez Ministerul de Interne, incep evaluarile inspectoratelor judetene

Ministrul Internelor, Traian Igas, a declarat, miercuri, ca la nivelul ministerului pe care il conduce urmareste o reorganizare a institutiei si a tuturor structurilor acesteia.

"Vom continua asa cum ne-am propus sa reorganizam MAI si toate structurile ministerului si sa incercam sa le asezam pe alte principii si coordonate.(...) Am inceput o lupta in ceea ce inseamna fenomenul coruptiei in Romania si o vom continua", a spus Igas.

El sustine ca la nivelul ministerului vor fi multe lucruri de "corectat", precizand ca trebuie dezvoltat foarte mult serviciul de protectie.

In plus, ministrul precizeaza ca se gandeste la o reorganizare a Directiei Generale de Informatii si Protectie Interna - DGIPI, care, in opinia sa, nu este suficient de eficienta in momentul de fata.

"Din aceasta saptamana vom face o evaluare pe fiecare inspectorat judetean in parte si acolo unde se impun modificari se vor corecta anumite lucruri. (...)Suntem preocupati de reorganizarea acestui minister si a tuturor structurilor acestuia. Sper ca intr-o perioada scurta sa venim cu elemente noi inclusiv in ceea ce priveste statutul politistului", a adaugat Igas.

Pe de alta parte, Igas a precizat ca in momentul de fata se urmareste o diminuare a comercializarii si consumului de substante etnobotanice, produse care fac rau in randul tinerilor.

Ministrul Traian Igas da explicatii in Comisia de Aparare cu privire la spaga din vami

Ministrul de Interne, Traian Igas, a fost chemat, miercuri, la Comisia de Aparare din Camera Deputatilor pentru a da explicatii pentru scandalul privind coruptia din vami.

150 de persoane au fost arestate, pana in prezent, in urma actiunilor desfasurate la vama Siret si la cele din vestul tarii, iar ministrul de Interne a avertizat ca vor mai avea loc actiuni de acest gen.