Traian Igas: Politia Romana va trebui sa se modernizeze in 2011

Ministrul Administratiei si Internelor, Traian Igas, a subliniat, miercuri, in discursul adresat la bilantul Politiei Romane, ca 2011 va fi anul in care institutia va trebui sa se modernizeze.

El si-a exprimat deschiderea ''pentru a gasi cea mai buna formula'' de imbunatatire a legislatiei si a procedurilor, astfel incat ''acel politist onest, sincer (...), care este profesionist suta la suta'', sa fie aparat cu prioritate, ''iar cei care nu isi fac datoria asa cum trebuie sa fie lasati putin deoparte''.

''Avem cu totii un rol major pentru a scoate si a pune in valoare pe cei care merita acest lucru'', a adaugat Traian Igas.

Ministrul a apreciat activitatea depusa de politisti in zona combaterii evaziunii fiscale, evidentiind cresterea de aproape 60% inregistrata comparativ cu anul 2009.

Traian Igas a cerut politistilor sa actioneze in 2011 pentru cresterea gradului de siguranta a cetateanului si sa fie prezenti in strada pentru a preintampina si elimina evenimentele neplacute.

Prezent la eveniment, seful Departamentului Ordine si Siguranta Publica din Ministerul Administratiei si Internelor, Ioan Dascalu, a subliniat importanta recastigarii increderii populatiei in politie si a cerut politistilor sa faca eforturi pentru a imbunatati rezultatele in anul 2011.

El a remarcat faptul ca numarul politistilor implicati in fapte de coruptie in 2010 a scazut cu 34 la suta, iar numarul celor implicati in comiterea de accidente de circulatie a scazut cu 27 la suta fata de anul trecut.

Dascalu a salutat implicarea managerilor pentru atragerea de fonduri externe ''prin proiecte bine argumentate'' mentionand necesitatea continuarii acestor demersuri in cadrul procesului de reforma institutionala.

La bilantul Politiei Romane au mai participat procurorul general al Romaniei, Laura Codruta Kovesi, presedintele Comisiei de aparare, ordine publica si siguranta nationala din Camera Deputatilor, Costica Canacheu, reprezentanti ai structurilor de politie din Europa.

