Igas: Victor Ponta nu poate reprezenta un model pentru tinerii democrat-liberali

Vicepresedintele Partidului Democrat Liberal (PDL) Traian Igas, ministrul Administratiei si Internelor, a lansat, joi, la Scoala de vara a tineretului democrat-liberal, un atac dur la adresa presedintelui Partidului Social Democrat (PSD), Victor Ponta, afirmand ca liderul social-democrat ar fi "impertinent" si ca nu ar putea constitui un model pentru tinerii politicieni din PDL".

Traian Igas a declarat ca a intrat in politica in 1998 ca un om care "nu a votat niciodata, din '90 incoace, cu cei de stanga si un om care, asa am crezut eu la acea vreme in 1998 cand am intrat in Partidul Democrat, ca PD este altceva pe scena politica".

"Nu l-am iubit niciodata pe Iliescu, nu l-am agreat niciodata pe Nastase, pentru felul lui arogant de a fi. Dar va pot spune ca Victor Ponta ii depaseste pe acesti doi politicieni si in primul rand ii depaseste prin impertinenta. Este un om care nu poate fi model pentru niciunul dintre tinerii prezenti aici. Sigur, pentru tinerii din PSD poate fi un exemplu, dar acest exemplu nu duce altundeva decat la Opozitie vesnica si la pieirea democratiei din aceasta tara", le-a spus Igas tinerilor democrat-liberali.

Ministrul a adaugat ca nu poate sa nu urmareasca ce s-a intamplat in cei sapte ani in care a facut politica la nivel central, evolutia tuturor celor care s-au lansat in politica in aceeasi perioada cu el.

"Il vad astazi pe Victor Ponta care a debutat odata cu mine in Parlamentul Romaniei. Un tanar de perspectiva, spuneau cei din PSD. Mai ales Adrian Nastase, cand il compara cu micul Titulescu".

Acesta a rememorat, ca impreuna cu Victor Ponta a facut parte din echipa de fotbal a Parlamentului si ca "erau clipe in care nici macar colegii de partid nu-l suportau".

"Marele Banicioiu, pe care-l vedem pe toate posturile de televiziune, era omul care-i cara ghetele si echipamentul. Astazi il vedem ca ne da lectii. Mai mult, ce nu se stie si vor fi posturi de televiziune care nu vor da acest fragment in care, dupa un meci de fotbal, Victor Ponta era sa plece de pe teren linsat, in spituri in fund, din partea coechipierilor, chiar si a celor din PSD, pentru ca avea tot timpul de comentat pe teren", a sustinut Igas.

Acesta a mai spus ca "astia sunt oamenii politici care conduc astazi un partid social-democrat, un partid care se vrea la guvernare si un partid care nu ne arata nimic".

"Cu ce ne pot convinge acesti oameni ca maine va fi mai bine? Cu absolut nimic. Prin aroganta, prin gesturile si prin politica dusa la nivel foarte scazut. Nu cred ca asta este viitorul Romaniei, nu cred ca asta este viitorul politicienilor si al politicii in Romania", a mai spus vicepresedintele PDL.

