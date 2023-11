Traian Ungureanu: Antonescu s-a nascut in greva si va termina somer, disponibilizat din USL

Europarlamentarul PDL Traian Ungureanu i-a criticat, joi, pe parlamentarii USL pentru ca se afla in a 16-a zi de greva parlamentara si a apreciat ca liderul PNL Crin Antonescu "s-a nascut in greva si va termina somer imediat dupa disponibilizarea lui din USL, care nu-i departe".

Traian Ungureanu a sustinut, intr-o conferinta de presa, ca intr-un singur loc exista acord la varful USL si acesta este capitolul "retragere, eschivare, sustragere de la datoria publica".

"Aici acordul e deplin, ba chiar USL a dat un campionat necontestat, domnul Antonescu, care asa cum ati avut ocazia sa constatati din datele publice si oficiale a reusit sa adune exact 0% voturi in voturile finale de la Senat, in septembrie si in perioada septembrie-decembrie 2011, nu a fost niciodata altfel, pentru ca domnul Antonescu s-a nascut in greva si va termina somer imediat dupa disponibilizarea lui din USL, care nu-i departe", a precizat Traian Ungureanu.

El a spus ca greva parlamentara a reprezentantilor USL este "un narav antiparlamentar, antidialog, antireprezentare, antialegatori".

"Constat ca este dezonorant sa practici o astfel de initiativa, un astfel de narav antiparlamentar, antidialog, antireprezentare, antialegatori. Intrebarea pe care mi-am pus-o este de ce nu face USL acelasi lucru si la Bruxelles, de ce nu muta greva parlamentara de la Bucuresti la Bruxelles. Raspunsul meu e ca parlamentarii USL isi permit acest comportament dezolant doar acasa", a apreciat Traian Ungureanu.

In opinia eurparlamentarului PDL, exista "o desincronizare intre USL si Romania, intre USL si SUA si chiar intre USL si USL".

"Exista o desincronizare intre USL si Romania, pentru ca in timp ce toata lumea se zbate aici sa faca ceva, parlamentarii USL sunt in repaus subventionat. Exista o desincronizare intre USL si Uniunea Europeana", a apreciat Ungureanu.

El a sustinut ca exista o descinronizare intre USL si Statele Unite, amintind despre vizita liderului PSD Victor Ponta in Statele Unite.

"Exista o alta desincronizare, intre USL si Statele Unite, a avut loc faimoasa vizita a domnului Ponta in Statele Unite, prilej cu care domnul Ponta a cunoscut tot ce e persoana si personaj secundar la nivel oficial american, cu alte cuvinte o colectie de ex, fosti, nu prea si nu inca", a adaugat Traian Ungureanu.

El a mai spus ca exista o desincronizare intre USL si USL, precizand ca sunt voci in aceasta Uniune care spun lucruri "care se bat cap in cap".

"Sunt voci care spun lucruri care se bat cap in cap, fie ca e vorba despre tratatul de tguvernanenta, in care ati vazut, domnul Iliescu si Nastase reprezinta aripa, nucleul maxist dur, iar domnul Ponta joaca parodia moderatului", a precizat Ungureanu.

El a apreciat ca 16 zile de greva parlamentara "este prea mult deja" si ca USL "acumuleaza datorie publica, datorie fata de public".

"Datoria publica pe care USL o acumuleaza nu ne afecteaza pe noi, ii afecteaza pe romani. Insulta este adresata romanilor", a adaugat Traian Ungureanu.

