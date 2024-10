Un tramvai a făcut ravagii, după ce a deraiat și a intrat într-un magazin. Mai multe persoane au fost rănite VIDEO

Un tramvai a deraiat marţi, 29 cotombrie, şi a intrat în plin într-un magazin din centrul capitalei norvegiene Oslo, într-un incident soldat cu rănirea vatmanului şi a altor cel puţin trei persoane, a declarat poliţia.

Imagini de la locul incidentului arată un tramvai de culoare albastră care intră în plin într-un magazin Apple situat la parterul unei clădiri cu patru etaje din centrul capitalei norvegiene.

Un trecător a declarat că mergea pe stradă pe un scuter electric, spre tramvai, când acesta a deraiat în faţa sa.

"Am frânat. Trei secunde mai târziu, aş fi fost sub el", a declarat Thomas Larsen, muncitor în demolări, pentru Reuters. "Este înfricoşător că acest lucru s-a putut întâmpla în mijlocul oraşului", mai spune el.

Serviciile de urgenţă au fost mobilizate imediat, izolând zona. Clădirea a fost evacuată şi va fi verificată pentru daune structurale, a precizat poliţia.

Este prea devreme pentru a spune ce anume a stat la originea coliziunii, a declarat un purtător de cuvânt al operatorului de tramvaie Sporveien. "Experţii noştri vor trebui să efectueze cercetări la faţa locului", a adăugat el.

