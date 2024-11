Singurul oraș care a reintrodus tramvaiul după Revoluție a trecut testul. Pariul de 80 de milioane de euro al unui primar

Reșița a devenit oficial primul și singurul oraș din România care a reintrodus tramvaiul ca mijloc de transport public după Revoluție, marcând o premieră în infrastructura urbană a țării. Proiectul ambițios, finanțat cu 80 de milioane de euro din fonduri europene, susținut de primarul Ioan Popa, a trecut cu succes primul test complet pe întreg traseul, după ce recent fusese testat doar pe un segment scurt.

Testele au demonstrat funcționalitatea deplină a căii de rulare, a liniilor de tensiune și a tuturor mecanismelor implicate.

Primarul Ioan Popa a fost motorul acestui proiect, depășind critici atât din partea adversarilor politici, cât și a colegilor săi de partid. În ciuda scepticismului inițial, rezultatele recente demonstrează că pariul edilului a fost unul câștigat. Testul integral s-a desfășurat fără probleme, iar edilul și-a exprimat bucuria și recunoștința față de toți cei implicați:

„Totul a mers ceas, linia de tramvai – 100% funcțională, la fel și liniile de tensiune și toate mecanismele și subansamblele care alcătuiesc acest mega-proiect. Sunt extrem de fericit pentru această reușită care încununează munca a sute de oameni. Felicit pe cei de la PORR Construct, pentru că ei au dus greul. EEI, firma noastră locală, are și ea un merit major în acest proiect. A demonstrat că este la înălțime și că poate face față indiferent de complexitatea proiectelor la care se angrenează.”

Primarul a menționat și sprijinul colegilor din primărie, dar și eforturile diriginților de șantier, proiectanților și supervizorilor.

Proiectul este implementat în mai multe etape. Primul tronson, de la depoul de tramvaie din Govândari până la Triaj, a fost deja recepționat. Urmează a doua etapă, care va acoperi traseul dintre Bulevardul Revoluției și Piața Republicii, iar etapa finală va include stația intermodală din Muncitoresc și Calea Timișoarei.

De ce tramvaiul? Argumentele primarului

Primarul Ioan Popa a explicat motivul pentru care a ales să reintroducă tramvaiul ca mijloc principal de transport public în Reșița:

„Tramvaiul este cel mai ecologic mijloc de transport urban din lume. Durata de viață a unui tramvai este de 30 de ani. Niciun alt mijloc de transport, autobuz, troleibuz, nu are această durată de viață. Tramvaiul nu are roți, nu are cauciucuri, nu trebuie să ai cauciucuri de vară sau de iarnă, merge electric, nu pe motorină.”

Un alt aspect important este asocierea tramvaiului cu un viitor parc fotovoltaic de 21 de megawați, care urmează să fie realizat cu fonduri europene. Acest parc va furniza gratuit curentul electric necesar pentru tramvaie, autobuze, școli, grădinițe și iluminatul public.

„Nu pot spera la ceva mai bun decât atât! În plus, este un mijloc de transport upgradabil. Acum ai un tramvai de 18 sau 20 de metri lungime, care poate transporta 100 de persoane. Dacă, peste 10 ani, orașul se dezvoltă, poți să ai tramvaie cu 3 vagoane, cu 5 vagoane, poți ajunge să transporți până la 300 de oameni pe aceeași cale de rulare.”

Strategia pentru adoptarea transportului public

Primăria Reșița intenționează să încurajeze utilizarea tramvaiului și a altor mijloace de transport public, descurajând circulația cu mașinile personale. Una dintre măsuri este majorarea semnificativă a tarifelor pentru parcările din oraș.

„Estimăm că în orele de vârf frecvența tramvaielor va fi de 7 minute. Lumea își va schimba obișnuința de a merge cu mașina individuală. Vom crește prețurile foarte mult la parcările din oraș pe oră, ca să determinăm lumea să coboare din mașini și să urce în tramvai.”

Edilul a subliniat că un oraș modern nu este cel în care toată lumea circulă cu mașina, ci cel în care locuitorii, indiferent de statutul lor social, aleg transportul public:

„Așa cum spunea un primar celebru în anii trecuți, un oraș bogat nu este un oraș în care săracii se plimbă cu mașina, ci în care bogații folosesc mijloacele de transport public.”

Reintroducerea tramvaiului a adus multiple avantaje, inclusiv modernizarea infrastructurii rutiere, reabilitarea spațiilor verzi și refacerea rețelelor subterane.

