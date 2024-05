Singurul oraș din România care a reintrodus tramvaiul, după Revoluție. În proiectul de 80 de milioane de euro, de la UE, s-au modernizat zone întregi

Reșița este singurul oraș din România care a reintrodus tramvaiul ca mijloc de transport în comun. Proiectul este un pariu al primarului Ioan Popa, care s-a ambiționat să-l ducă la capăt, deși a primit critici din toate părțile, atât de la adversari politici, cât și de la colegi de partid.

De 1 iunie, tramvaiul va plimba copiii din Reșița într-o cursă inaugurală, iar din luna septembrie programul curselor va fi regulat și definitiv. Primarul Ioan Popa povestește că, atunci când a venit la primărie, în 2016, a găsit un adevărat haos în transportul public.

„Am angajat o firmă din Timișoara, care să ne refacă strategia de dezvoltare și am introdus un capitol de mobilitate urbană cu tramvai electric, tramvai care a fost abandonat în 2011. S-au tăiat liniile, s-au tăiat tramvaiele, s-a vândut depoul de tramvaie și s-a dat transportul urban unei firme private din Târnăveni, cu autobuze care luau foc prin oraș. Am scos firma din oraș, am adus autobuze second-hand ca să facem trecerea, până când vom reuși să facem un proiect serios de mobilitate urbană. Am realizat un proiect de 80 de milioane de euro, care include modernizarea depoului de tramvai, două stații de redresare, stația intermodală din Muncitoresc, refacerea completă a 18 km de linie cale și modernizarea tramei stradale din bloc în bloc, în cartierul Govândari. Se știe foarte bine, un an de zile, săracii oameni au suferit acolo, dar proiectul este gata,” spune Popa.

Cât de rentabil e tramvaiul

Primarul Reșiței explică de ce a insistat pentru reintroducerea acestui mijloc de transport în comun, după ce orașul renunțase la el.

„Tramvaiul este cel mai ecologic mijloc de transport urban din lume. Durata de viață a unui tramvai este de 30 de ani. Niciun alt mijloc de transport, autobuz, troleibuz, nu are această durată de viață. Tramvaiul nu are roți, nu are cauciucuri, nu trebuie să ai cauciucuri de vară sau de iarnă, merge electric, nu pe motorină. Și, dacă combinăm ideea acestui tramvai cu parcul fotovoltaic pe care urmează să-l realizăm pe fonduri europene, pe 30 de hectare, un parc de 21 de megawați... Acest parc ne va da curentul electric gratuit pentru tramvai, autobuze, școli, licee, grădinițe și iluminat public. Nu pot spera la ceva mai bun decât atât! În plus, este un mijloc de transport upgradabil. Asta am spus-o de nenumărate ori și unii au înțeles, unii nu au înțeles. Adică, acum ai un tramvai de 18 sau 20 de metri lungime, care poate transporta 100 de persoane. Dacă, peste 10 ani, orașul se dezvoltă, poți să ai tramvaie cu 3 vagoane, cu 5 vagoane, poți ajunge să transporți până la 300 de oameni pe aceeași cale de rulare. Niciun alt mijloc de transport nu permite acest tip de upgrade,” susține edilul.

Popa este încrezător că reșițenii vor folosi acest mijloc de transport în comun, mai ales că strategia Primăriei este să descurajeze circulația cu mașinile personale.

„În momentul în care noi aducem pe coloana vertebrală a orașului acest tramvai și se va crea un ritm, estimăm că în orele de vârf frecvența va fi de 7 minute. Lumea își va schimba obișnuința de a merge cu mașina individuală. O să-i ajutăm și noi, chiar dacă nu mă favorizează foarte mult electoral sau din alte perspective. Vom crește prețurile foarte mult la parcările în oraș pe oră, ca să determinăm lumea să coboare din mașini și să urce în tramvai. Pentru că, așa cum spunea un primar celebru în anii trecuți, un oraș bogat nu este un oraș în care săracii se plimbă cu mașina, ci în care bogații folosesc mijloacele de transport public.”, afirmă edilul.

Modernizare orașului, prin proiectul de reintroducerea tramvaiului

Un alt avantaj adus de proiectul tramvaiului este modernizarea întregii infrastructuri rutiere din zona unde circulă, a spațiilor verzi și a rețelelor din subteran.

„Dacă mergeți acum pe pasajul de la Doman, o să vedeți că am refăcut toate podurile astea. Intim, Doman, Bârzava, le-am dus până la beton, am refăcut hidroizolațiile, am pus protecțiile deasupra, am asfaltat străzile, am pus structuri care drenează apele pluviale și meteorice. Aceste lucrări nu erau posibile dacă nu făceam proiectul tramvaiului. În plus, avem contractați peste 2.700 de arbori, din care mai mult de jumătate au fost deja aduși și plantați. Peste 100.000 de plante perene au fost plantate în oraș. Orașul se schimbă și va avea cu totul alte haine datorită acestui proiect,” mai spune primarul.

Și pentru ca mobilitatea urbană să fie completă, Reșița se pregătește să pună în aplicare un alt proiect destinat bicicliștilor și pietonilor. Orașul este traversat de un vechi funicular, folosit în trecut pentru transportul cărbunelui. Acesta va fi refăcut și transformat într-o zonă destinată bicicliștilor și pietonilor.

„Avem acum pentru 2021-2027 încă un proiect de mobilitate alternativă, în care refacem funicularul. Acest pod metalic de 520 de metri va avea piste de bicicletă, bungee jumping deasupra râului, tiroliană, un perete de cățărare în jurul unui stâlp. Sub el va fi o promenadă, care va lega Dealul Golului de Dealul Crucii și ne vom duce pe malul drept al Bârzavei până în Govândari. Acest proiect este acum depus la ADR Vest și urmează să scoatem la licitație lucrările pentru funicular și promenadă. Finanțarea este aprobată de ADR. Proiectul include și șase poduri pietonale metalice, pentru a permite traversarea Bârzavei între cele două maluri. Cred că va fi un proiect care va aduce foarte multă diversitate în circulația cetățenilor în oraș. În total 28 de milioane de euro,” declară Ioan Popa.