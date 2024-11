Stâlpul prăbușit peste un tramvai la Unirii a fost pus înapoi. Cu susul în jos. "Le-au rămas și piese în plus" FOTO

Un stâlp de iluminat s-a prăbușit marți, 12 noiembrie, peste un tramvai Imperio care circula pe linia 32, pe Bulevardul Regina Maria, în bucla de întoarcere de la Piața Unirii. Societatea de Transport București (STB) anunța atunci că liniile 7, 27, 32 și 47 au fost blocate din această cauză. Între timp, stâlpul a fost pus înapoi la locul său, dar invers. Mai precis, cu susul în jos.

Imediat după incident, mai multe echipe de intervenție ale STB s-au deplasat la fața locului pentru a rezolva problema, relatează b365.ro.

Miercuri, 13 noiembrie, o fotografie cu stâlpul de iluminat pus la locul lui a fost postată pe Reddit.

FOTO: Reddit/zeeko21

"Au pus băieții stâlpul la loc după incidentul de ieri de la capătul lui 32, la Unirii.

Doar că… nu așa cum ați crede", a transmis cel care a făcut fotografia.

Comentariile la postare fac toți banii.

"Becul luminează acum în the upside down world".

"Și ce ați fi vrut? Să îl pună tot așa cum era când a căzut? Dacă era bine așa, atunci nu cădea, nu?".

"Le-au rămas și piese în plus".

"Dorel at his best".

Întrebați de cei de la buletin.de de ce au montat stâlpul cu susul în jos, reprezentanții STB au dat vina pe noapte.

"Lucrările de înlocuire a stâlpilor se desfășoară pe timpul nopții, pentru a nu afecta circulația tramvaielor.

După producerea incidentului din ziua de 12.11.2023, a fost găsită o soluție provizorie de asigurare a rețelei electrice de contact, astfel încât funcționarea tramvaielor în bucla de la Piața Unirii să nu fie întreruptă. În tot acest timp, zona a fost supravegheată.

De asemenea, în paralel, vor fi verificați toți stâlpii similari celui afectat de rugină și vor fi înlocuiți cei care prezintă uzură".

