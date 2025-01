Ciocnire între două tramvaie la Strasbourg într-un tunel. Cel puțin 20 de persoane sunt rănite VIDEO

Două tramvaie s-au ciocnit sâmbătă după-amiază la Strasbourg, 11 ianuarie, în tunelul care duce la staţia care deserveşte gara oraşului. Cel puţin 20 de persoane au fost rănite şi sunt în stare de „relativă urgenţă”, potrivit prefecturii Bas-Rhin, relatează AFP.

Potrivit BFMTV, coliziunea a avut loc la ora locală 15.30 şi ar fi fost cauzată de o eroare de comutare: un tramvai în mişcare a fost direcţionat către o linie greşită şi s-a ciocnit frontal cu un tramvai care staţiona.

Serviciul de pompieri şi salvare (SDIS) informează că a mobilizat un număr mare de oameni şi recomandă evitarea zonelor din jurul Place des Halles, a gării şi a bulevardului Président Wilson pentru a facilita accesul serviciilor de urgenţă.

#news: TRAMS 🚈CRASH IN STRASBOURG, OVER 20 INJURED!

Two trams/Trains smashed into each other at a #Strasbourg station, close to the #Germany border, injuring more than 20 people. Emergency teams are swarming the scene, with the cause still a mystery.

Source: #CNN BBO,… pic.twitter.com/iywI597Cyx