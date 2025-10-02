Circulația pe Transalpina a fost oprită din nou. În zonă a fost emis un Cod portocaliu de ninsori și viscol FOTO/VIDEO

Circulaţia pe Transalpina este oprită începând de joi, 2 octombrie, fiind pentru a doua oară săptămâna aceasta când este luată o astfel de decizie, din cauza vremii nefavorabile.

Reluarea traficului va fi posibilă în funcţie de ameliorarea efectelor manifestărilor meteorologice.

„Din cauza condiţiilor meteo nefavorabile (zăpadă), începând de astăzi, 02 octombrie, ora 09.00, circulaţia rutieră va fost oprită temporar pe DN 67C (Transalpina), pe tronsonul kilometric 34+800 metri - 59+800 metri, între localităţile Rânca (judeţul Gorj) şi Obârşia Lotrului (judeţul Vâlcea)”, precizează Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

În zonă este în vigoare un Cod portocaliu de ninsori şi viscol.

Ads

„Având în vedere condiţiile meteo nefavorabile (zăpadă) înregistrate pe DN 67C (Transalpina), tronsonul dintre km. 34+800-59+800, între localităţile Rânca şi Obârşia Lotrului, Secţia Drumuri Naţionale împreună cu Serviciul Rutier Gorj au dispus închiderea temporară a circulaţiei rutiere începând cu 02 octombrie, ora 09:00, până când condiţiile meteo vor permite reluarea traficului în zonă”, transmit reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, potrivit Agerpres.

Drumarii acţionează pe acest tronson cu două utilaje multifuncţionale, mai arată sursa citată.

Circulația pe același tronson a fost oprită până miercuri dimineață, din cauza viscolului şi a poleiului.

Meteorologii au anunțat că de joi până sâmbătă seară temperaturile vor fi scăzute, va ploua, iar la munte va ninge.

Zone din jumătatea de sud a ţării se vor afla în acest interval sub avertizări de ploi însemnate cantitativ şi intensificări ale vântului.

La munte, la peste 1.500 de metri altitudine, stratul de zăpadă ar putea ajunge la 30 - 40 de centimetri.

Ads