Încă un sector din Transalpina se închide din cauza viscolului, avalanşelor şi a căderilor de stânci VIDEO

Autor: Maria Popa
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 15:03
280 citiri
Mașină pe Transalpina Foto: Captură video/Facebook/Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunţă că, din cauza viscolului, a avalanşelor şi a căderilor de stânci, se închide încă un sector din DN 67C (Transalpina), cel dintre Obârşia Lotrului şi Curpăt.

Această măsură de închidere a fost luată pentru siguranța conducătorilor auto.

”Din cauza condiţiilor meteorologice ce pun în pericol siguranţa participanţilor la trafic (viscol, avalanşe, căderi de stânci, alunecări de teren, polei etc.) se extinde sectorul închis circulaţiei rutiere de pe Transalpina (DN 67C), între Obârşia Lotrului (km 59+800) şi Curpăt (km 79+200)”, a anunţat, joi după-amiază, 16 octombrie, CNAIR.

Sectorul dintre Rânca şi Obârşia Lotrului era deja închis circulaţiei rutiere, din 30 septembrie.

„Subliniem faptul că această măsură de închidere a fost luată pentru siguranța conducătorilor auto, conform Normativului privind circulația rutieră pe drumurile montane, cu indicativul AND 615-2020”, mai anunță CNAIR.

