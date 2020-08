Corpul de control al premierului a gasit nereguli la Transelectrica, in contractele incheiate intre 2016-2018. Concluziile raportului

Corpul de control a gasit nereguli privind respectarea regulilor de guvernanta corporativa, dar a constatat si ca nu s-au respectat prevederile legale cu privire la atribuirea, incheierea si derularea contractelor la nivelul Transelectrica si nici la constituirea si realizarea veniturilor."Obiectivele actiunii de control au constat in verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la organizarea si functionarea Transelectrica SA, precum si a regulilor de guvernanta corporativa in ceea ce priveste desemnarea si remunerarea forurilor decizionale ale Transelectrica SA (Consiliu de supraveghere, directorat). De asemenea, a fost verificat modul in care s-au respectat prevederile legale cu privire la atribuirea, incheierea si derularea contractelor la nivelul Transelectrica SA, la constituirea si realizarea veniturilor, precum si la angajarea si efectuarea cheltuielilor la nivelul Transelectrica SA. Totodata, actiunea de control a avut in vedere verificarea modului de contractare si derulare a contractului de finantare nr. 08164/14.04.2008, incheiat intre societatea Smart SA si ING Bank, dar si a altor aspecte considerate relevante de catre echipa de control", arata sinteza raportului.Corpul de control mai arata ca societatea nu a finalizat nici pana acum o majorare a capitalului social cu valoarea actualizata a terenurilor pentru care obtinuse certificate de atestare a dreptului de proprietate in mod succesiv, inca din anul 2000."Transelectrica SA nu a finalizat, pana la data controlului, demersurile pentru majorarea capitalului social cu valoarea actualizataa terenurilor pentru care compania a obtinut certificate de atestare a dreptului de proprietate in mod succesiv, inca din anul 2000, cu nerespectarea Deciziei nr. 14/2011 a Curtii de conturi a Romaniei si ale prevederilor art. 142 si art. 143 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 88/1997, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 577/2002, cu modificarile si completarile ulterioare", arata raportul Corpului de control.De asemenea, cu toate ca prin Hotararea Adunarii generale a actionarilor din 13 aprilie 2017 s-a aprobat declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de supraveghere, cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (3) din Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, respectiv prin selectia candidatilor efectuata la nivelul autoritatii tutelare, pana la data de 15 mai 2020, respectiv dupa trei ani, selectia nu a fost finalizata."In perioada 2017-2018, AGA a amanat de 4 ori discutarea punctelor de pe ordinea de zi privind aprobarea profilului CS si al candidatilor CS. Avand in considerare faptul ca, potrivit prevederilor art. 3 lit. c) din Normele metodologice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 722/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, declansarea procedurii de selectie a membrilor CS a inceput la data hotararii AGA, prin depasirea termenului de 150 de zile prevazut pentru finalizarea procedurii au fost incalcate dispozitiile art. 644 alin. (3) din OUG nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare", se mentioneaza in raport.Membrii AGA nu au aprobat declansarea unei noi proceduri de selectie a membrilor Consiliului de Supraveghere si nici a noilor profiluri al CS si al candidatilor la postul de membru al CS. "In contextul prezentat anterior, incepand cu data de 30 mai 2017, pana in prezent, printr-o succesiune de hotarari ale AGA, membrii CS au fost numiti pentru mandate provizorii de patru luni. Ulterior mandatele unora dintre acestia au fost prelungite cu o perioada de doua luni", releva raportul.Corpul de control a gasit nereguli si in contractele incheiate de companie cu filialele sale. "In cadrul derularii contractului nr. C243/2010, incheiat de Transelectrica si Teletrans, avand ca obiect asigurarea serviciilor de informatica si telecomunicatii, a fost proiectata si dezvoltata o aplicatie IT de arhivare si de gestiune a documentelor, bazata pe tehnologia perioadei 2011-2012, care s-a finalizat la data de 30 aprilie 2014. Transelectrica a cheltuit suma de 5.200.013,36 lei plus TVA, pentru o aplicatie IT care nu a fost operationalizata nici dupa o perioada mai mare de sapte ani de la receptia primelor 4 etape ale proiectului (27.08.2012), intrucat la nivelul companiei nu au fost achizitionate echipamentele hardware necesare", se mai arata in raport.De asemenea, in procedura de atribuire a contractului nr. C99/2016, incheiat intre Transelectrica si Smart, pentru "Modernizarea Statiei 220/110 kV Dumbrava", cu o valoare de 20,5 milioane lei plus TVA si cu un grafic de executie de 36 de luni, au fost incalcate prevederile art.79 alin. (1) si alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006, forma in vigoare in perioada respectiva, intrucat ofertantul si-a modificat continutul propunerii financiare prin clarificari transmise in afara perioadei stabilite de comisia de evaluare.Raportul de control a fost transmis catre prim-ministru (spre informare), Secretariatul General al Guvernului (spre analiza si valorificare), Ministerul Finantelor Publice (spre analiza si valorificare), Compania Nationala de Transport a Energiei Electrice Transelectrica (spre valorificare), Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport - "Smart" (spre informare), Curtea de Conturi a Romaniei (spre informare).