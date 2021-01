Pana de curent produsa vineri in nord-vestul Transilvaniei, investigata de ANRE. Problema nu a afectat doar Romania

Despagubiri pentru electronicele arse

Este un incident european

"La nivelul ANRE s-au cerut date de la Transelectrica, este vorba de o investigatie interna, fara legatura cu cea europeana", au declarat surse pentru Libertatea.ro Sase judete au fost afectate de pana respectiva: Satu Mare, Maramures, Bistrita-Nasaud, Cluj, Alba si Sibiu. Avaria s-a produs in jurul orei 15.00, iar consumatorii au fost realimentati in jurul orei 16.45, preciza, la acel moment, Transelectrica.Pana a dus la inchiderea de urgenta a combinatului de ingrasaminte chimice Azomures , din orasul Targu Mures, in vreme ce unii consumatori au raportat pe retelele de socializare arderea electronicelor. Virgil Popescu , ministrul energiei, a anuntat sambata ca va exista un fond de despagubiri pentru cei afectati."Romanii trebuie sa stie ca in cazul unui incident european, cum este cazul in momentul de fata, daca nu se va reusi sa se stabileasca cine este vinovat, atunci va exista la nivelul Comisiei Europene un fond prin care vor fi despagubiti cei afectati", a spus Virgil Popescu. Transelectrica precizat vineri ca a existat un incident la nivelul interconexiunilor europene.ENTSO-E, Asociatia Operatorilor de Transport si Sistem din Europa a anuntat ca a declansat la randul sau o investigatie. Conform organizatiei, incidentul a separat timp de o ora regiunea de sud-est a retelei europene interconectate de restul Europei. A fost inregistrata o scadere temporara a frecventei de aproximativ 250 mHz.In acest moment nu se cunoaste cauza exacta a avariei, nici locul unde a aparut defectiunea.Citeste si: