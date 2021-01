UPDATE Pana uriasa de curent in Romania, fara precedent in ultimii 30 de ani. Cel putin cinci judete afectate

"Vineri, 8 ianuarie 2021, la ora 15.05, s-a produs un incident la nivelul retelei electrice de transport europene interconectate, care a condus la declansarea mai multor echipamente din retelele electrice de transport atat din Romania, cat si din alte tari. La nivelul Romaniei a fost afectata zona de nord-vest a tarii. Reteaua Electrica de Transport din Romania a fost readusa la conditiile normale de functionare in jurul orei 16.00, toti consumatorii afectati fiind realimentati in jurul orei 16.45. Cauzele si conditiile in care s-a produs acest incident urmeaza sa fie analizate si identificate la nivelul Asociatiei Operatorilor de Transport si Sistem din Europa - ENTSO-E", se arata intr-un comunicat de presa remis de Transelectrica Oana Mirita, purtatorul de cuvant al Tranelectrica, a declarat pentru G4Media.ro ca pana de curent a fost provocata de "un incident la nivelul retelei de transport europene, produs la 15.05, care a condus la aparitia avariei atat in Romania, cat si in alte tari". Judetele afectate sunt Sibiu, Cluj, Maramures, Satu Mare, Alba, Mures si Bistrita-Nasaud."Este vorba despre o avarie de sistem pe interconexiuni. Deocamdata nu stim exact cauzele, dar le vom analiza. Este o problema zonala, in nord-vestul tarii. Alimentarea cu energie a fost restabilita aproape in totalitate in acest moment (la ora 16.20)", au precizat responsabilii Transelectrica.Sunt afectate cel putin cinci judete, fiind o problema de alimentare cu energie fara precedent in ultimii 30 de ani, arata surse din sistem."Din cauza unei defectiuni tehnice aparute in reteaua de distributie a energiei electrice, mai multe localitati din judetul Sibiu (Saliste, Apoldu, Hasag, Ocna, Jina, Poiana Sibiului si o parte din orasul Sibiu) nu au energie electrica. Se intervine cu echipe specializate din cadrul companiei pentru remedierea defectiunii", a transmis vineri, 8 ianuarie, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.Presa locala raporteaza intreruperi in alimentarea cu electricitate in cea mai mare parte a orasului Sibiu. Alte publicatii vorbesc despre intreruperi in tot nord-vestul tarii."Sibienii din mai multe localitati din judetul nostru au reclamat astazi faptul ca au ramas fara curent, dupa ce pe tot parcursul zilei au avut probleme din acest punct de vedere. Momentan, surse din cadrul Electrica anunta faptul ca tot judetul este fara curent electric. Este o avarie importanta la statia de transformare Transilvania Sud", dupa cum scrie publicatia sibiana TurnulSfatului.ro.Directorul Electrica Sibiu, Florin Benga, spune ca avariile afecteaza mai multe judete. "Asteptam mai multe informatii din partea reprezentantilor Traselectrica unde se pare ca se manifesta problema", a spus acesta pentru sursa citata.O postare a combinatului chimic Azomures vorbeste despre eliberarea unei cantitati de substante chimice in aer."Avaria din sistemul national de transport al energiei electrice a determinat oprirea mai multor instalatii de pe platforma. Oprirea s-a desfasurat in conditii de siguranta. Vom reveni cu detalii.O intrerupere neasteptata a energiei electrice din sursa externa a determinat oprirea/punerea in siguranta a instalatilor de pe platforma Azomures. Drept urmare, in zona platformei poate fi observat un nor de culoare brun/roscat, cauzat de oprirea uneia dintre instalatile de producere a acidului azotic. Mentionam ca nu exista pericol pentru angajati si pentru comunitatea locala. Autoritatile cu atributii in domeniu au fost anuntate", a anuntat combinatul.CITESTE SI: