Transelectrica a declansat o investigatie pentru a stabili exact de ce mai multe zone din Capitala, preponderent din sectoarele 6 si 5, au ramas fara energie electrica

La ora 12.47, in statia de transformare de la Domnesti, care acum se retehnologizeaza, s-a produs o avarie care a condus la intreruperea alimentarii cu energie electrica a unei zone din Bucuresti."Astazi, 7 august 2020, la ora 12.47, in Statia 400//110/20 kV Domnesti, s-a produs o avarie care a condus la intreruperea alimentarii cu energie electrica a unei zone din Municipiul Bucuresti. Incidentul s-a produs in timpul realizarii unor manevre in cadrul lucrarilor de retehnologizare. Compania a declansat o investigatie pentru stabilirea exacta a cauzelor si a conditiilor in care s-a produs incidentul", arata Transelectrica intr-un comunicat.Manevrele de realimentare au inceput imediat dupa producerea incidentului si au fost finalizate in aproximativ 60 de minute."Mentionam faptul ca Statia Domnesti este in plin proces de retehnologizare si suntem convinsi ca prin investitia realizata riscul producerii unor astfel de incidente va scadea semnificativ. Ne cerem scuze tuturor consumatorilor afectati", mai arata compania.Mai multe zone din Capitala, preponderent din Sectoarele 6 si 5, au fost afectate vineri de o pana de curent. Intre cartierele afectate sunt: Drumul Taberei, Gara de Nord, Militari, Piata Victoriei dar si zona Chiajna.Reprezentantii E-Distributie Muntenia spun ca problema tine de instalatiile operatorului de transport "Un incident aparut in sistemul de transport al energiei electrice in jurul orei 13.00, nu in instalatiile E-Distributie Muntenia, a cauzat astazi o intrerupere in alimentarea cu energie electrica a statiilor adiacente, care alimenteaza zona de vest si centrala a municipiului Bucuresti si zone limitrofe din judetele Ilfov si Giurgiu. In prezent, a fost reluata alimentarea cu electricitate pentru cea mai mare parte a consumatorilor. Regretam disconfortul produs clientilor", spun reprezentantii E-Distributie Muntenia.Compania Nationala de Transport al Energiei Transelectrica este operatorul de transport si de sistem din Romania, care gestioneaza, opereaza, intretine, modernizeaza si dezvolta reteaua de transport care cuprinde 81 statii electrice de transformare si 8.834,3 km de linii electrice aeriene de 110/220 kV, 400 kV si 750 kV, aflate in gestiunea a opt unitati teritoriale de transport.