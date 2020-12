Transelectrica a pus in functiune cu succes tronsonul LEA 400 kV Oradea Sud - Nadab. Investitia se ridica la 4 milioane de lei

"Linia Electrica Aeriana 400 kV Oradea Sud - Nadab a fost pusa miercuri in functiune facand astfel posibila intrarea in exploatare comerciala a intregului tronson de 400 kV Oradea Sud - Nadab - Bekescsaba (Ungaria). Investitia in valoare de 4 milioane de lei a fost finalizata cu sase luni inainte de termenul contractual, lucrarile fiind executate de catre Electromontaj Bucuresti", arata compania.Realizarea acestui tronson de linie va permite cresterea capacitatii transfrontaliere cu Ungaria la 1.000 MW."Operationalizarea Liniei 400 kV Oradea Sud - Bekescsaba (Ungaria) reprezinta o reusita in ceea ce priveste securizarea alimentarii cu energie electrica in partea de nord-vest a tarii, permitand astfel o dezvoltare economica sustenabila a acestei zone, atat prin posibilitatea de racordare de noi consumatori, cat si de noi centrale de productie din surse regenerabile. Aceasta investitie are o contributie semnificativa la cresterea sigurantei Sistemului Electroenergetic National, la reducerea costurilor cu managementul congestiilor de retea si la reducerea consumului propriu tehnologic.Unul dintre cele mai importante beneficii este acela ca va permite implementarea unor programe importante de investitii si mentenanta majora in zona, cu impact in imbunatatirea performantelor tehnice si a fiabilitatii retelei electrice de transport. Punerea in functiune a acestei linii la jumatatea perioadei contractuale a fost posibila datorita eforturilor si implicarii contractorului Electromontaj SA Bucuresti, a echipei de specialisti ai CNTEE Transelectrica SA, a autoritatilor judetene si locale din judetul Bihor si a Electrica", a declarat Catalin Nitu, presedintele directoratului Transelectrica.Lucrarile au fost demarate in luna august 2020 si au constat in realizarea a 14 fundatii, asamblarea si ridicarea a 15 stalpi necesari pentru finalizarea tronsonului LEA 400 kV Oradea Sud - Nadab, aflat in conservare din anul 2008, ca urmare a unor dificultati legate in principal de procedurile de expropriere.Investitia, care va asigura cresterea capacitatii de interconexiune a tarii si va contribui la completarea Inelului de 400 kV al Romaniei, a fost reluata in vara acestui an dupa mai bine de 12 ani de blocaje.Proiectul Liniei Electrice Aeriene 400 kV Oradea Sud - Bekescsaba (Ungaria), o investitie totala de peste 87 de milioane de lei, a fost dat in folosinta partial incepand cu anul 2008 si anume tronsonul de dublu circuit, LEA 400 kV Nadab - Bekescsaba (Ungaria) cu o lungime de 60 de kilometri, din care pe teritoriul Romaniei 22 de kilometri, simultan cu LEA 400 kV Arad - Nadab. Tronsonul LEA 400 kV Oradea Sud - Nadab are o lungime totala de 72 de kilometri.