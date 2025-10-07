Un nou drum de tipul „Transfăgărășan” se construiește în România. Costă 90 de milioane de euro și va lega trei județe

Autor: Daniel Groza
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 12:24
Un nou drum de tipul „Transfăgărășan” se construiește în România. Costă 90 de milioane de euro și va lega trei județe
Transluncaniul va face legătura între trei județe FOTO Facebook/Banatul Montan

Timișul va avea propriul „Transfăgărășan” – un drum spectaculos prin Munții Poiana Ruscă, finanțat cu 90 de milioane de euro. Proiectul de modernizare a Drumului Județean 684 va facilita accesul către obiective turistice precum Peștera de la Românești, bisericile din lemn și morile de apă, conectând totodată județele Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara și deschizând zona estică a județului către investiții și turism.

Președintele Consiliului Județean (CJ) Timiș, Alfred Simonis, a declarat, marți, că a semnat contractul de finanțare pentru modernizarea a 27 de kilometri de drum pe teritoriul județului, dintr-un total de peste 56 de kilometri care traversează și județele Caraș-Severin și Hunedoara, traseul timișean urmând să fie un viitor Transluncani 2.

Principalele beneficii ale modernizării Drumului Județean DJ 684 vizează accesibilizarea unor obiective turistice și apropierea de autostrada A1.

Peștera de la Românești, bisericile din lemn și morile de apă, mănăstirile și peisajele montane spectaculoase din Munții Poiana Ruscă se vor deschide astfel spre investiții, turism și oportunități economice.

Investiție din fonduri europene

Investiția de 90 de milioane de euro, din Programul Regional Vest, gestionat de ADR Vest, va asigura o vizibilitate mai bună pentru obiectivele turistice din zona de est a județului și va permite, totodată, și dezvoltarea altor investiții de profil.

"Sunt 90 de milioane de euro pentru cel mai important proiect de infrastructură rutieră din estul județului. Drumul Județean DJ 684 va lega Timișul de Caraș-Severin și Hunedoara și va deveni o adevărată atracție turistică datorită peisajelor. Putem vorbi de un drum asemănător Transluncaniului (un Transluncani 2 - n.r.). Proiectul este o premieră din mai multe puncte de vedere. Vorbim despre cea mai mare finanțare ADR pentru infrastructură rutieră pentru un număr record de kilometri modernizați. Totodată, este cel mai amplu parteneriat de până acum în regiunea de vest: trei consilii județene și patru primării", arată Alfred Simonis, într-o informare de presă.

Drumul Transluncani este săpat în munte și a fost inaugurat în urmă cu șase ani, străbate satul Luncanii de Jos și urcă până la o altitudine de peste 700 de metri, nu departe de vârful Padeș (1382 de metri), cel mai înalt din județul Timiș, spre locul numit "La Oboare".

Pentru frumusețea lui este supranumit "Transalpina Banatului" sau "Transfăgărășanul bănățean". AGERPRES/(AS - redactor: Otilia Halunga, editor: Irina Poenaru)

