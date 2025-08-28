Transfăgărășanul, lăudat în presa străină: Cel mai frumos din Europa. Un drum pe care nu ar trebui să-ți pierzi concentrarea

Autor: Maria Mora
Joi, 28 August 2025, ora 10:24
164 citiri
Transfăgărășanul, lăudat în presa străină: Cel mai frumos din Europa. Un drum pe care nu ar trebui să-ți pierzi concentrarea
Transfăgărășan FOTO Pixabay

Transfăgărășanul este lăudat din nou de presa străină drept una dintre cele mai frumoase șosele montane din Europa. O publicație din Croația scrie că drumul românesc este una dintre destinațiile preferate ale croaților dornici de adrenalină.

Străbate Carpații României, legând Transilvania de Țara Românească, și ajunge la o altitudine de peste 2.000 de metri. Cu serpentinele sale abrupte, tunelurile și priveliștile care îți taie respirația, a fost adesea desemnat drept unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din lume, scrie publicația croată punkufer.dnevnik.hr.

„Drumul către cer” sau „drumul printre nori” sunt denumiri populare pentru Transfăgărășanul din România, pe al cărui asfalt mulți croați amatori de adrenalină vin să-și testeze cauciucurile. Potrivit numeroșilor bicicliști și motocicliști, această șosea șerpuită este una dintre cele mai frumoase din Europa, dacă nu chiar din lume.

Urcușurile și coborâșurile, precum și virajele palpitante care duc către acoperișul României, masivul Făgăraș, până la vârful Moldoveanu (2.544 m), o fac unică în lume.

Nu mai puțin de 27 de viaducte, 831 de poduri (mici și mari), precum și 5 tuneluri fac călătoria și mai spectaculoasă. Drumul de 114 kilometri începe din Cârțișoara și se termină în orașul Curtea de Argeș, iar cea mai înaltă cotă este la 2.042 metri, unde se află lacul Bâlea.

Prin Carpații Meridionali, cunoscuți și sub numele de Alpii Transilvaniei, care marchează granița istorică dintre provinciile Țara Românească și Transilvania, obișnuiau să călătorească negustorii. Ei înaintau încet și anevoios, prin canioane și un teren dificil, până când temutul Nicolae Ceaușescu a decis construirea unui drum care să permită armatei o trecere mai rapidă.

Conducerea pe acest drum necesită nervi de oțel, din cauza numeroaselor curbe, a vântului și a ceții. În timpul toamnei și al iernii, drumul este închis, pentru a reduce riscul de accidente. Dacă drumul este deschis sau nu depinde de vreme, iar circulația este de obicei permisă de la sfârșitul lunii iunie până la sfârșitul lunii august.

Parcurgerea completă durează aproximativ trei ore fără opriri, însă cu pauze, călătoria se poate întinde pe durata unei întregi zile.

Printre obiectivele care merită vizitate se numără cu siguranță turlele Mănăstirii Curtea de Argeș, din secolul al XVI-lea, situată la sud-est de orașul Sibiu, unde sunt înmormântați primii regi și reginele României. Merită vizitată și Cetatea Poenari, precum și lacul și barajul Vidraru și lacul Bâlea.

Motociclist străin atacat de urs pe Transfăgărășan. Care este starea acestuia
Motociclist străin atacat de urs pe Transfăgărășan. Care este starea acestuia
Un cetățean străin de 73 de ani a fost mușcat sâmbătă de un urs pe Transfăgărășan, în timp ce se afla blocat în coloană, în zona Valea lui Stan, comuna Arefu (Argeș). Potrivit...
Ministrul Sănătății, reacție tranșantă la declarațiile controversate ale medicului Flavia Groșan: „Ar trebui să rămână fără drept de practică”
Ministrul Sănătății, reacție tranșantă la declarațiile controversate ale medicului Flavia Groșan: „Ar trebui să rămână fără drept de practică”
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-un interviu acordat marți seară la TVR Info, a declarat că medicul Flavia Groșan ar trebui să rămână fără dreptul de liberă practică,...
#Transfagarasan, #cel mai frumos drum, #presa croatia , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Cea mai frumoasa jurnalista sportiva" a raspuns, dupa decizia prin care "si-a pus in cap" tot internetul
Digi24.ro
"Eu sunt Politia": Marian Godina si-a prezentat colegul care a aparat un livrator strain. Reactii virale pe internet
DigiSport.ro
Umilinta istorica in Europa: la pauza scorul era 5-0, in play-off-ul pentru UEFA Champions League!

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Marea Britanie rămâne alături de Republica Moldova: „Îi vom apăra de amenințarea interferenței, corupției și sabotajului” GALERIE FOTO/VIDEO
  2. Alertă de caniculă la final de vară. Județele în care temperaturile urcă la 37 de grade HARTĂ
  3. Transfăgărășanul, lăudat în presa străină: Cel mai frumos din Europa. Un drum pe care nu ar trebui să-ți pierzi concentrarea
  4. Andrei Caramitru prezice finalul Rusiei: „Colapsul devine inevitabil și nimeni și nimic nu îl mai poate opri”
  5. Liderul Coreei de Nord va participa la parada militară din China. Și Vladimir Putin va fi la eveniment
  6. Guvernatorul celui mai mare stat SUA avertizează că Trump nu va mai pleca de la putere: „Treziți-vă, vă pierdeți țara! Credeți că glumește când vorbește despre 2028” VIDEO
  7. Reacția lui Volodimir Zelenski, după atacul înfiorător al Rusiei asupra Kievului. Bilanțul victimelor este în creștere. „Rusia alege racheta balistică în locul negocierilor” VIDEO
  8. Cum va fi vremea astăzi, 28 august. Temperaturile cresc în continuare. Câte grade vom avea în Capitală
  9. Robert Kennedy Jr. a demis-o pe directoarea principalei agenţii sanitare americane. „A refuzat să valideze directive periculoase şi să concedieze experţi” FOTO
  10. Cine este polițistul care a sărit în apărarea livratorului lovit în București. „Ai făcut și România un picuț mai bună!” VIDEO