Traseul din țara noastră care a tăiat răsuflarea turiștilor străini: ”Mulțumim, România, a fost o experiență minunată”

Turiștii străini care ajung în România au o listă lungă de obiective ce merită vizitate din plin în țara noastră, iar în sezonul cald mai ales nu uită să arunce o privire și către cele două trasee spectaculoase: Transfăgărășan și Transalpina.

Transfăgărășan traversează Munții Făgărașului și are o lungime de 152 de kilometri și a câștigat și mai multă faimă după ce echipa ”Top Gear” a decis să îl testeze.

”Acesta este cel mai bun drum din lume! România, îți mulțumim că ai acest drum. Putem să rămânem aici pentru totdeauna?”, a declarat la vremea respectivă Jeremy Clarkson.

Turiștii străini, uimiți de Transfăgărășan

Transfăgărășan este un magnet pentru turiștii străini, iar aceștia au lăsat sute de recenzii pozitive pe TripAdvisor.

”Acest drum a depășit așteptările mele care erau deja ridicate - priveliștile au fost fantastice! O experiență pe care o voi prețui mereu!”

”Este clar că acest loc trebuie vizitat. Am fost pentru a doua oară anul acesta și tot ce pot spune este că este minunat! Acum, în septembrie, mergând pe acest drum, am putut să văd toate cele 4 anotimpuri... Fără cuvinte, e superb!”

”Acesta este un traseu grozav de făcut, dar ne așteptam să fie mai organizat pentru a nu-l supraaglomera. În schimb, a trebuit să așteptăm ore întregi pentru a ajunge în vârf, dar nu ne-am putut opri pentru că nu aveam unde să parcăm. S-ar putea să vreți să țineți cont și de urșii de pe drum”

”Sunt pasionat de astfel de trasee, dar Transfăgărășanul a fost unul dintre cele mai bune din viața mea, dacă ești pasionat de asta cu siguranță o să-ți placă”

Ads

”Ieri am ajuns in Bucuresti. Ne-am închiriat o mașină și ne-am îndreptate spre Transfăgărășan. Am avut multe așteptări și am fost entuziasmați după tot ce am citit în presă despre acest drum. Nu m-a dezamăgit.

Strălucitor de la început până la sfârșit. Peisajul a fost fantastic, munţii erau acoperiţi de zăpadă. Pe drum am dat de un urs mare, stând pe marginea drumului. Ne-am oprit și ne-am uitat la acest animal magic timp de 10 minute și a fost pur și simplu uluitor.

L-aș evalua ca fiind cel mai bun traseu pe care l-am făcut în viața mea și am fost în mai multe țări. Mulțumim România, a fost o experiență de familie minunată pentru noi, australienii”

”Toată pregătirea nu vă poate oferi imaginea corectă a ceea ce veți vedea și emoțiile pe care le veți simți pe acest traseu formidabil. Este copleșitor, pregătește-te pentru peisaje din afara acestei lumi. Nu ratați acest traseu de top!”

”Am condus de la Sibiu spre Curtea de Argeș pe Transfăgărășan. Ce să spun... uimitor, absolut uimitor. Peisajele uluitoare, Lacul Bâlea și Cascada Bâlea, Barajul Vidraru, totul este impresionant. Îmi amintesc că domnul Jeremy Clarkson a spus că acesta este cel mai frumos drum pe care a fost vreodată. Astăzi îl cred! Calitatea drumului nu este rea și, dacă ai norocul să ajungi acolo într-o zi însorită, vei crede că ai atins o bucată de Paradis”, sunt doar câteva dintre sutele de comentarii.