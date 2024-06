Coșmarul patronului de la Sepsi. Cum l-a amenințat Ștefănescu ca să fie lăsat să plece la FCSB. "Vă dați seama ce nopți am avut..."

Patronul lui Sepsi, Laszlo Dioszegi a explicat culisele transferului lui Marius Șefănescu la FCSB și a dezvăluit mai multe detalii despre cum a acceptat să-l dea pe cel mai bun fotbalist, declarat netransferabil în urmă cu puțin timp, nici pentru suma de 10 milioane de euro.

Dioszgi a dezăluit ce discuții a avut atât cu jucătorul cât și cu antrenorul Bernd Storck.

"Vă dați seama ce nopți am avut... Se știa că vrea să plece de la noi. Mi-a zis că vrea la o echipă mai mare. Eu am acceptat oferte de la mai multe echipe, dar din păcate nu s-a concretizat nimic. Am stat cu restul colegilor și am discutat plusurile și minusurile.

Trebuia să apăr jucătorul și clubul în primul rând. La noi avem o zicală - primul e clubul, al doilea echipa de fotbal, iar pe trei jucătorii. Nu vreau să vorbesc de îndoieli. Pot să spun un singur lucru: poate m-am înșelat eu! Poate nu trebuia să-i iau apărarea, să dau o declarație de genul”, a mai spus Dioszegi.

Acesta a comentat, tot la Digisport, care este mentalitatea kjucătorilor români de fotbal.

"Așa sunt jucătorii de fotbal. Unde sunt bani mai mulți, acolo vor să meargă. Avem doar 50% din proprietatea jucătorului. Am așteptat oferte din partea mai multor echipe, însă nu s-a concretizat nimic. Trebuia să apăr clubul, dar și jucătorul. Prioritățile noastre sunt clubul, echipa de fotbal și jucătorii, în această ordine. Pot spune un singur lucru: poate m-am înșelat și nu aș fi trebuit să iau apărarea jucătorului.

Nu trebuia să dau o declarație de genul celei din urmă cu câteva luni. Dacă jucătorul vrea să plece, va pleca prin orice mijloc posibil. Inclusiv Bernd Storck ne-a implorat să îl lăsăm să plece, știind că gândul lui nu este la Sepsi. Ștefănescu mi-a spus clar că dacă nu îl lăsăm să plece la FCSB, se lasă de fotbal”, a spus Laszlo Dioszegi la Digi Sport.

Ads