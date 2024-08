E gata! Albion Rrahmani și-a anunțat plecarea de la Rapid

Rapid s-a despărţit oficial de golgheterul din sezonul trecut, Albion Rrahmani, cel care s-a transferat la Sparta Praga, liderul campionatului ceh, a anunţat, luni, clubul giuleştean.

În vârstă de 23 de ani, „Lewa” se va lupta cu formaţia pragheză pentru accederea în grupele Ligii Campionilor, ultimul obstacol în calea cehilor fiind Malmo FF.

Venit în vara trecută la Rapid, de la FK Ballkani, Albion a marcat 18 goluri în alb-vişiniu, oferind şi 6 pase de gol, în 29 de meciuri.

De asemenea, Rrahmani a debutat la naţionala statului Kosovo din postura de jucător al Rapidului, acolo unde a bifat deja patru prezenţe.

Atacantul a postat pe pagina sa de Instagram un mesaj de rămas bun pentru membrii clubului şi pentru suporterii rapidişti:

„După un an incredibil împreună, este momentul să spun La Revedere! Când am venit în Giuleşti, am văzut şi am simţit ce club minunat este Rapid, cu fani minunaţi, şi mi-am propus să dau 100% la fiecare meci, pentru a-i face fericiţi pe suporteri. După un an cu multe provocări, am trăit momente superbe împreună. De acum înainte, voi fi un suporter, iar Rapid va fi casa şi familia mea. Voi fi mereu recunoscător că am fost parte a acestei echipe. De asemenea, le voi fi recunoscător celor din club care au avut încredere în mine şi mi-au fost alături în momentele grele, când conta cel mai mult. Dragi Rapidişti, până ne vom revedea, vă doresc tot binele din lume! Al vostru, Albion. Hai Rapid!”

Rrahmani va fi coleg la Sparta Praga cu un alt kosovar ce a evoluat pentru Rapid, Ermal Krasniqi.

Ads