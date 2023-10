Pierdere ”grea” în PNL. Zece primari liberali din Mehedinți au trecut la PSD, unde ”ușa rămâne deschisă”

Zece primari PNL din Mehedinţi s-au trecut la PSD, potrivit preşedintelui social democraţilor din judeţ, Aladin Georgescu.

Aladin Georgescu, care este şi preşedinte al CJ Mehedinţi, a transmis pe pagina sa de Facebook că cei zece vor candida la următoarele alegeri din partea PSD.

Liderul Social Democrat a explicat că ușa PSD este deschisă celor care vor să adauge „plus valoare” județului”, adăugând că-i cunoaște pe toți cei zece liberali transferați

„Mă bucur că astăzi, mai mulți primari din județul Mehedinți au ales să se alăture echipei PSD Mehedinți. Am convingerea că decizia domniilor lor a venit urmare a colaborării pe care am avut-o, urmare a faptului că de fiecare dată când a fost vorba despre investiții, fie pe fonduri europene, fie pe buget local, nu am ținut seama de culoarea politică a primarului când am decis să reabilităm drumuri județene sau să facem alt gen de investiții. Am făcut lucrurile astfel, întrucât vreau ca toți cetățenii județului să beneficieze de condiții cât mai bune de trai.

Îi cunosc pe fiecare în parte și știu că putem face o echipă bună împreună! Sunt bine ancorați în realitatea orașului și comunelor pe care le reprezintă, cunosc nevoile oamenilor și am convingerea că vom găsi, împreună, cele mai bune soluții pentru a le rezolva. Le mulțumesc pentru încredere și le doresc mult succes la alegeri! Am convingerea că împreună vom avea rezultate foarte bune!”, a transmis Georgescu.

De notat că cei zece primari încă nu demisionat oficial din PNL și nici nu au semnat oficial adeziunea la PSD, întrucât o demisie din rândurile liberalilor ar însemna pierderea mandatului de primar.

Şi în judeţul Gorj, primarul PNL din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, şi întreaga organizaţie municipală au trecut la PSD.

