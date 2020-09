A "ingropat-o" pe CFR Cluj in Champions League si a plecat. Fundasul Kevin Boli a fost prezentat la noua echipa

Dupa cum se stia de cateva zile, Kevin Boli (29 de ani) a fost cedat de formatia antrenata de Dan Petrescu la Samsunspor, in prima liga turca, CFR-ul incasand in schimbul ivorianului aproximativ 700.000 de euro.Relatia dintre campioana Romaniei si Kevin Boli era oricum una tensionata, fotbalistul fiind nemultumit de salariile restante existente la club. Fundasul a pus paie foc prin felul in care a executat penalty-ul de departajare in confruntarea cu Dinamo Zagreb, ratare care a scos-o pe CFR din Champions League.Intre timp, Boli a ajuns in Turcia, iar astazi a avut loc prezentarea oficiala, mai multe fotografii fiind postate pe contul de Twitter al turcilor.