Campioana CFR Cluj a reusit transferul definitiv al lui Cristi Manea. Internationalul se antrena prin parcuri

In varsta de 23 de ani, Manea a fost transferat in 2014 de la Viitorul lui Gica Hagi la gruparea cipriota, dar n-a apucat sa joace nici macar un meci pentru Apollon, care l-a imprumutat permanent, ba la Mouscron in Belgia, ba la CFR Cluj sau FCSB in Liga I.Si in aceasta vara, dupa ce a cucerit al treilea titlu de campion cu CFR, Cristi Manea a revenit in proprietatea lui Apollon, fiind nevoit sa se antreneze singur, de cele mai multe ori prin parcuri. Iata insa ca acest cosmar s-a incheiat pentru Manea, asta pentru ca CFR Cluj a reusit sa-l transfere definitiv, jucatorul aflat si in vederile lui Mirel Radoi la nationala semnand un contract pe 4 ani cu formatia pregatita de Dan Petrescu.