Dinamo a transferat un fotbalist trecut prin curtea Barcelonei. Mijlocasul a jucat langa Messi in Champions League

Mijlocas ofensiv, nascut pe 13 februarie 1994, Juan Camara a sosit la Bucuresti pentru a efectua vizita medicala la Institutul National de Medicina Sportiva (INMS) si pentru a semna contractul cu Dinamo.Format la Academia de juniori a clubului Villarreal , Juan Camara a evoluat in cariera pentru Villarreal C, Villarreal B, Barcelona B, Barcelona, Girona si Reus (toate din Spania), Miedz Legnica si Jagiellonia Bialystok (ambele din Polonia).Apogeul carierei lui Camara s-a produs in decembrie 2015, atunci cand a avut ocazia sa joace pentru prima echipa a Barcelonei, intr-un meci de Liga Campionilor, la Leverkusen, intr-un moment in care catalanii erau deja calificati. Camara a intrat in locul lui Jordi Alba in ultimul sfert de ora, cand pe teren se mai afla si starul argentinian Leo Messi.