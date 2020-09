Manchester City il "ingroapa" in bani pe Leo Messi. Argentinianul va castiga 350.000 de euro pe zi, record in istoria sportului

In timp ce la Barcelona se poarta discutii intense intre sefii clubului catalan si reprezentantii jucatorului, Leo Messi n-a pierdut timpul si ar fi ajuns la un acord financiar privind trecerea sa la City. Astfel, argentinianul are sanse sa devina cel mai bine platit sportiv din istorie, in conturile sale urmand sa fie varsate peste 700 de milioane de euro in urmatorii 5 ani.Proportional, la un calcul simplu, Messi va castiga aproximativ 15.000 de euro pe ora, 350.000 de euro pe zi, 2,5 milioane de euro pe saptamana si 11 milioane de euro pe luna. Conform intelegerii, Messi ar urma sa joace doar 3 ani la Manchester City, dupa care se va muta in America, la New York City FC , pentru urmatoarele 2 sezoane, cele doua cluburi fiind "infratite", adica finantate de acelasi grup de investitii, City Football Group.