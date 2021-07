Rapid, super lovitura pe piata transferurilor! Giulestenii au luat un fotbalist de nationala, care a facut perfomanta la Dinamo

"Sunt fericit ca am reusit sa semnez cu Rapid , este un club mare, cu traditie si cu niste fani superbi. Imi doresc sa avem rezultate bune si sa ii facem fericiti pe toti cei care iubesc acest club", a declarat Grigore.In varsta de 34 de ani, Dragos Grigore are 38 de meciuri in nationala Romaniei, iar in ultimele trei sezoane a castigat campionatul in Bulgaria, cu Ludogoret Razgrad.Nascut la Vaslui, fundasul a mai evoluat in cariera la CFR Timisoara, Dinamo Bucuresti, Toulouse si Al Sailiya SC.Dragos Grigore este cel de-al cincilea transfer al verii pentru FC Rapid, dupa Nicolae Carnat, Alexandru Albu, Claudiu Belu si Ljuban Crepulja.