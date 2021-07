Legenda Realului si-a gasit echipa: unde va juca Sergio Ramos in sezonul viitor VIDEO

El a fost prezentat oficial de PSG . Fundasul de 35 de ani a semnat un contract pe doi ani cu vicecampioana Frantei si va purta tricoul cu numarul 4.Ramos va castiga peste 20 de milioane de euro in cei doi ani pe care-i va petrece in capitala Frantei."Am venit sa castig noi trofee", a declarat omul care are in palmares, printre altele, 5 titluri de campion al Spaniei, 4 Ligi ale Campionilor, un Campionat Mondial si doua Europene.