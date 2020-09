FC Viitorul a transferat un international roman trecut pe la FCSB

Conform news.ro, in varsta de 29 de ani, Adrian Stoian evolueaza ca atacant si are o cariera de peste 10 ani in fotbalul italian, unde a disputat peste 250 de partide, dintre care 95 in Serie A.Format la Scoala de Fotbal ''Gheorghe Popescu'', Stoian a evoluat in cariera pentru echipele AS Roma , Pescara, Bari, Genoa , Chievo Verona, Crotone, FCSB si ultima oara pentru Livorno.Adrian Stoian are si doua selectii la echipa nationala a Romaniei.