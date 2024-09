La 33 de ani, mijlocasul consacrat in tricoul FCSB-ului s-a intors in fotbalul romanesc. Dorit si de FC Arges, clubul la care s-a format ca fotbalist, Cristi Tanase a ales in cele din urma sa semneze un contract pe un an de zile cu gruparea Academica Clinceni. "Dodel" se intoarce astfel in Liga I dupa 2 sezoane petrecute in a doua divizie...