Nou record pentru fotbalul mondial: O echipa a transferat 22 de jucatori in doua ore!

O formatie din Turcia a stabilit un nou record in materie de transferuri, reusind sa legitimeze nu mai putin de 22 de jucatori in numai doua ore!

Divizionara secunda Elazigspor a adus practic un intreg lot in ultima zi a perioadei de mercato, cand a inregistrat la Federatie 22 de transferuri.

Recordul a fost stabilit in conditii speciale, dupa cum scrie ESPN. Clubul turc avea interdictie la transferuri, insa a negociat cu Federatia de la Istanbul si a obtinut ridicarea acesteia in ultima zi in care se puteau face transferuri.

Perioada a fost suficienta pentru ca Elazigspor sa faca 22 de achizitii.

"Ne-am aflat in discutii atat cu federatia, cat si cu jucatorii pe care doream sa ii transferam. Imediat ce interdictia a fost ridicata, am luat legatura cu jucatorii si am reusit sa finalizam transferurile in doua ore", a declarat fostul presedinte al clubului, Selcuk Ozturk.

Din cele 22 de achizitii, 10 sunt imprumuturi, iar 12 sunt transferuri definitive.

M.D.

Ads