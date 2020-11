Concedii "false" pentru 632 de angajati ai E-ON, Romgaz, Transgaz si Romsilva. Cum a gandit seful unei agentii de turism operatiunea total fictiva

Z. Dorina, G. Laura si persoana juridica Alba Travel&Events SRL sunt acuzate de fals in inscrisuri sub semnatura privata. Potrivit rechizitoriului, in perioada 2013-2018, in realizarea obiectului de activitate la punctul de lucru din Alba Iulia, prin intermediul celor doua inculpate persoane fizice au fost emise in fals 632 de facturi privind vanzarea unor pachete turistice si 634 de chitante aferente acestora, cunoscand ca inscrisurile nu sunt conforme cu realitatea, pentru ca angajati ai mai multor societati sa beneficieze din partea societatilor angajatoare de decontarea presupuselor cheltuieli ocazionate de aceste concedii de odihna.Ulterior, inculpatele au stornat aceste facturi sau a emis alte facturi cu valori negative, prin 643 de facturi si 670 de dispozitii de plata catre casierie care atesta in mod neadevarat faptul ca au restituit clientilor incasarile pentru servicii neprestate."In perioada 2013-2018, in realizarea obiectului de activitate la punctul de lucru dinmun. Alba Iulia, jud. Alba, prin intermediul inculpatelor Z. Dorina (administrator) si G. Laura (angajata), inculpata SC Alba Travel&Events SRL a ajutat angajatii mai multor societati sa induca in eroare societatile angajatoare prin emiterea a 632 de facturi privind vanzarea fictiva a unor pachete turistice si 634 de chitante aferente acestora, urmata de depunerea de catre angajati a facturilor la societatile angajatoare, de la care angajatii au beneficiat de decontarea presupuselor cheltuieli ocazionate de aceste concedii de odihna", se precizeza in rechizitoriul Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia.Prejudiciul total cauzat de angajati cu ajutorul celor trei inculpate este in cuantum total de 1.891.553,28 lei, din care in faza de urmarire penala s-a recuperat suma de 1.625.850,78 lei, iar restul prejudiciului este acoperita aproape integral de masurile asiguratorii dispuse in cauza.Parti civile in cauza sunt cateva dintre cele mai mari companii private din domeniul distributiei de gaze si energie electrica: E-ON Energie, E-ON Servicii, E-ON Asist Complet, Electrica Transilvania Sud, Electrica Serv, Romgaz Transgaz , Directia Silvica Alba. Dosarul a fost inregistrat miercuri, 11 noiembrie, la Judecatoria Alba Iulia.