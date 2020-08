Inaugurarea gazoductului Iasi - Ungheni - Chisinau a fost amanata din nou

Doua firme din Iasi trebuiau sa finalizeze gazoductul Ungheni - Chisinau

A fost iarasi amanata festivitatea de inaugurare a gazoductului Iasi - Ungheni - Chisinau care a fost fixata ultima data de autoritati pe data de 27 august, atunci cand este si Ziua Independentei Republicii Moldova. Aceste amanari se petrec in vreme ce Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare ( BERD ) a achizitionat o cota de 25 la suta din compania Vestmoldtransgaz, care este subsidiara firmei de stat a Romaniei Transgaz SA de peste Prut.Premierul din Republica Moldova, Ion Chicu, anunta la inceputul lunii august faptul ca proiectul va fi inaugurat de Ziua Independentei Republicii Moldova pentru a marca finalizarea celei de-a doua etape a proiectului, si anume finalizarea conductei pana la Chisinau. Acest lucru nu s-a mai intamplat insa si se pare ca este nevoie de mai multe investitii pentru finalizarea lucrarii, care a costat pana acum 150 milioane de euro. Evenimentul de inaugurare a fost amanat pentru o data ulterioara, aceasta nefiind inca anuntata.BERD a cumparat 25 la suta din Vestmoldtransgaz, subsidiara Transgaz din Republica MoldovaSubsidiara Transgaz SA din Republica Moldova care se ocupa de proiect este Vestmoldtransgaz. Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare BERD a cumparat recent un sfert din actiunile Vestmoldtransgaz care opereaza conducta in tara vecina."Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) consolideaza securitatea energetica a Moldovei prin achizitionarea unui pachet de 25 la suta din Vestmoldtransgaz, compania de transport a gazelor care opereaza gazoductul Ungheni-Chisinau, nou construit. BERD a investit 20 de milioane de euro ca parte a unei majorari de capital in Vestmoldtransgaz", au precizat reprezentantii BERD in cadrul unui comunicat.Proiectul gazoductului Iasi - Ungheni - Chisinau a fost blocat dupa ani buni de amanari. Lucrarea trebuia finalizata complet oficial in luna aprilie 2020. Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA a decis sa reia licitatia pentru ultima parte a proiectului. Este vorba despre un lot al lucrarii contractat de firmele iesene Totalgaz Industrie si Quartz Matrix SRL, obiectul contractului fiind "Executie lucrari la statii de reglare si masurare, inclusiv automatizarile din cadrul acestora".Valoarea este de 85.530.690 lei. Toate aceste lucruri se intampla in conditiile in care principalul contractor al lucrarii, Totalgaz Industrie SRL Iasi, se apropie cu pasi repezi de faliment. Alpha Bank a solicitat la inceputul anului 2020 intrarea in insolventa a companiei controlate de omul de afaceri Ioan Parau pe motivul unor datorii neachitate vreme indelungata. Majoritatea salariatilor au facut plangeri la autoritatile abilitate pe motiv ca nu si-au incasat salariile de cateva luni, iar activitatea firmei care la inceputul anului avea 200 angajati este mai mult in stand-by.Prin acest proiect se intentioneaza reducerea dependentei populatiei din centrul si vestul Europei fata de gazele venite din Rusia.