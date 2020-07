Sute de consumatori din Alba Iulia au ramas fara gaze naturale dupa un incident tehnologic in reteaua Transgaz

Acum oamenii trebuie sa plateasca din banii lor costurile reparatiilor. Reprezentantii Delgaz Grid, furnizorul local de gaze naturale, sustin ca, in urma sesizarilor de duminica, au intervenit si au rezolvat 60 de situatii.Termenul "rezolvat" inseamna oprirea furnizarii gazelor unde s-au constatat probleme. Pentru reparatii, consumatorii trebuie sa contacteze o firma privata si, abia dupa rezolvarea defectiunilor, se va relua alimentarea cu gaze naturale.Potrivit reprezentantilor Delgaz Grid, duminica, 26 iulie, au fost inregistrate mai multe sesizari din partea consumatorilor din municipiul Alba Iulia privind prezenta mirosului de gaz."Odorizarea este o componenta a conceptului de siguranta aplicat in sectorul gazelor naturale si este realizata in statiile speciale ale Transgaz, operatorul sistemului national de transport al gazelor naturale, in cadrul activitatilor sale curente sau la solicitarea distribuitorului. Aceasta masura de siguranta presupune introducerea unei cantitati de etilmercaptan in gazele naturale in scopul sesizarii de catre populatie, prin miros, a eventualelor scapari de gaze din retelele stradale sau din instalatiile de utilizare a gazelor naturale. Delgaz Grid nu a solicitat odorizarea suplimentara a gazelor naturale. Conform informatiilor pe care le avem, mirosul puternic de gaz se explica prin supraodorizarea gazelor naturale cauzata accidental in instalatia de odorizare a Transgaz", se precizeaza intr-un comunicat al societatii.In urma sesizarilor inregistrate, Delgaz Grid a suplimentat numarul echipelor, 19 echipe intervenind de duminica dupa-amiaza pentru efectuarea verificarilor necesare in teren si pentru a lua masurile care se impun pentru functionarea sistemului de distributie in conditii de siguranta.In cazul in care simt miros specific de gaz, consumatorii sunt rugati sa anunte imediat dispeceratul de urgenta al companiei la unul dintre numere-le de telefon: 0800.800.928 (numar gratuit, apelabil din principalele retele de telefonie fixa si mobila); 0265.200.928 (numar taxabil cu tarif local din reteaua Telekom si cu tariful operatorului din toate celelalte retele de telefonie).