Transgaz, amendata cu 34 milioane lei pentru modul de atribuire a unor contracte de achizitie

"Constatarea incalcarii de catre Transgaz a dispozitiilor art. 5 alin. (1) din Legea Concurentei nr. 21/1996 si a art. 101 din TFUE in calitate de facilitator al intelegerii si/sau unei practici concertate unice si continue de impartire a pietei constructiilor de conducte pentru transportul gazelor naturale si lucrarilor conexe acestora din Romania, prin denaturarea procesului competitiv in cadrul a 8 proceduri de achizitie publica organizate in anul 2011; sanctionarea Transgaz cu amenda in cuantum de 34.166.615,90320 lei, reprezentand 1,84644% din cifra de afaceri totala realizata de intreprindere in anul 2019; obligatia de a achita amenda in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei; posibilitatea de a ataca decizia in contencios administrativ", este decizia Consiliului Concurentei, potrivit Ziarului Financiar. Transgaz subliniaza faptul ca aceasta investigatie se refera la actiuni vizand modul in care s-au derulat proceduri de atribuire a unor contracte de achizitie de lucrari derulate de Transgaz in perioada 2009-2011, deci inainte de implementarea managementului privat la Transgaz, conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ca nu exista investigatii ale Consiliului Concurentei cu privire la licitatii organizate de Transgaz in ultimii ani.Transgaz si-a exercitat dreptul la aparare cu asistenta si prin reprezentarea de catre societatea de avocati contractata conform prevederilor legale, respectiv a depus observatii la raportul de investigatie si a argumentat in cadrul audierii in fata plenului Consiliului Concurentei.Avand insa in vedere faptul ca investigatia declansata de Consiliul Concurentei a reprezentat un factor de risc asupra activitatii companiei, deoarece in cadrul acestei investigatii societatea putea fi sanctionata prin aplicarea unei amenzi contraventionale aplicata la cifra de afaceri, compania a constituit in anul 2019 provizion pentru acest potential litigiu.In considerarea celor de mai sus, Transgaz va intreprinde diligentele necesare in raport cu cele prevazute in decizia comunicata de Consiliul Concurentei si va demara fara intarziere toate demersurile legale de aparare a intereselor societatii in raport cu aceasta decizie.Transgaz este controlata in proportie de 58,5% de catre statul roman prin Secretariatul General al Guvernului. Actiunile TGN inregistreaza o scadere de 19,7% de la inceputul anului, pe fondul unui rulaj de 283,2 milioane de lei, emitentul ajungand la 3,4 mil. lei capitalizare, arata datele BVB.