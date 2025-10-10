Transgender ajuns în spatele gratiilor, după ce a mințit un bărbat că s-a născut femeie pentru a întreține relații intime. Victima a declarat că „i s-a făcut greață fizic” când a aflat

Autor: Catalina Sirbu
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 23:23
249 citiri
Ciara Watkin FOTO X/ 💜🤍💚🦖 Lydia Terf

O femeie transgender care a mințit un bărbat spunându-i că este femeie biologică în timp ce a întreținut acte sexuale cu acesta a fost condamnată la 21 de luni de închisoare.

Victima Ciarei Watkin a declarat că nu ar fi consimțit la activitate sexuală dacă ar fi știut că aceasta este bărbat din punct de vedere biologic, a precizat Curtea Coroanei din Durham, potrivit bbc.com.

Watkin, în vârstă de 21 de ani, din Thornaby, Stockton-on-Tees, Anglia, a susținut că bărbatul ar fi trebuit să-și dea seama de statutul ei, însă jurații au găsit-o vinovată de agresiune sexuală.

Judecătorul Peter Makepeace KC a spus că este „convins” că victima „a crezut pe deplin, de la început până la sfârșit”, că Watkin era femeie, din cauza „minciunilor și înșelăciunii” sale.

Watkin, care s-a născut bărbat, folosea numele Ciara încă din copilărie, dar nu urmase niciun tratament medical și nu suferise nicio intervenție chirurgicală, potrivit procesului anterior de la Curtea Coroanei din Teesside.

Procurorul Paul Reid a declarat că Watkin și victima aveau amândoi 18 ani când s-au cunoscut pe Snapchat, unde inculpata folosea o imagine de profil cu un personaj feminin de desene animate. Cei doi s-au întâlnit ulterior în persoană și au avut contacte sexuale.

Watkin — despre care în instanță s-a vorbit folosindu-se pronumele feminine — i-a spus bărbatului că se află în perioada menstruală pentru a-l opri să o atingă sub talie, a auzit instanța.

Când Watkin i-a dezvăluit mai târziu că este bărbat din punct de vedere biologic, bărbatul a depus o plângere la poliție.

El le-a spus ofițerilor că, dacă ar fi știut trecutul lui Watkin, nu s-ar fi întâlnit cu ea, deoarece „nu este atras de acel gen”.

Procurorii au spus că dosarul s-a concentrat pe problema consimțământului informat.

Într-o declarație citită în fața instanței, bărbatul a spus că i s-a făcut „greață fizic” când Watkin i-a dezvăluit ceea ce ea a numit „marele ei secret”.

El a adăugat că a fost „șocat și tulburat” de faptul că a fost „înșelat”, spunând că s-a simțit „rușinat și jenat” și că a fost „ridiculizat online din cauza acțiunilor și minciunilor lui Watkin”.

Victima a declarat că este „bărbat heterosexual”, care „nu s-ar gândi niciodată la o activitate sexuală cu un bărbat” și că simte că „i s-a luat o parte din masculinitate.”

#transgender, #femeie, #inchisoare , #stiri internationale
