Transhumanță „internațională”. O turmă de oi mănâncă gazonul de la sediul ONU din Geneva. Care e motivul FOTO

O turmă de oi a venit să „tundă” în mod natural gazonul de la sediul ONU din Geneva, fostul palat al Ligii Națiunilor din perioada interbelică. Este o tradiție anuală, care are loc în octombrie și noiembrie.

„În fiecare toamnă, zeci de oi din zonă pasc în parcul Ariana. Această inițiativă este parte a angajamentului ONU Geneva pentru biodiversitate și pentru gestionarea ecologică a spațiilor noastre verzi” a transmis ONU Geneva pe contul oficial de Twitter.

Every autumn, dozens of local sheep graze on the meadows of Ariana Park. This initiative is part of UN Geneva's commitment to biodiversity and the ecological management of our green spaces. #ClimateAction #Autumn pic.twitter.com/MfYNMaPXyf

Unul dintre angajații care lucrează la sediul ONU din Geneva a dezvăluit și ghidul pe care l-au primit atunci când au fost informați că se întorc oile.

„Dacă vremea va permite, vor sta până la sfârșitul anului. Acești noi colegi cu patru picioare vor avea un rol important în această toamnă: pentru că pasc iarba de pe poiană, vor contribui la întreținerea naturală a spațiilor verzi și vor promova protejarea florei locale.

De asemenea, ele contribuie și la reducerea amprentei de carbon a ONU. Vă invităm să profitați de prezența lor prin observarea lor în noul mediu. Totuși, pentru siguranța tuturor, vă rugăm respectuos să nu le hrăniți, să păstrați distanța și să nu le atingeți”

When you feel like the world is going to hell, @UNGeneva has your back. Just received the news that the sheep are returning to the UN grounds to graze on the meadows! Photo of me with unrelated (but still Swiss) sheep pic.twitter.com/OqqsRmgLQG