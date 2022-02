O transmisiune live din Ucraina a devenit virală după ce jurnalistul a vorbit în 6 limbi străine. Ulterior, acesta a fost asaltat de cereri în căsătorie

O transmisie live din Ucraina a devenit virală după ce un jurnalist a vorbit în șase limbi străine diferite.

Philip Crowther a postat pe contul său de Twitter transmisiunile live din Kiev, în engleză, luxemburgheză, spaniolă, portugheză, franceză și germană.

Jurnalistul este corespondent internațional afiliat pentru Associated press, potrivit dailymail.co.uk. A adunat aproape 19 milioane de vizualizări la postarea sa de pe Twitter.

Mulți au fost impresionați de fluența cu care vorbește, iar unii au mărturisit că nu aveau idee că luxemburgheza este o limbă.

„Ar trebui să primești șase salarii”, a comentat cineva.

Ulterior, acesta a primit numeroase cereri în căsătorie de la admiratoare.

Six-language coverage from #Kyiv with @AP_GMS. In this order: English, Luxembourgish, Spanish, Portuguese, French, and German. pic.twitter.com/kyEg0aCCoT