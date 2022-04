Separatiștii proruși din Transnistria au acuzat marți, 26 aprilie, că un „atac terorist” a avut loc împotriva unei unități militare din apropierea Tiraspolului.

Potrivit Reuters, acesta ar fi al treilea atac asupra unor unități militare în ultima săptămână. Iar din acest motiv, autoritățile separatiste de la Tiraspol au ridicat nivelul de alertă teroristă la roșu și au anulat parada militară tradițională de 9 mai.

Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a convocat Consiliul Suprem de Securitate pentru a analiza incidentele multiple din ultimele zile și riscurile pentru țara sa.

Moldova ar putea fi în pericol

Politologul Cristian Pîrvulescu este de părere că dacă Putin ar ataca Transnistria, Republica Moldova ar fi în pericol.

Ads

”Putin este conștient că nu poate intra în conflict cu NATO dacă va ataca Transnistria pentru că aceasta nu este membră a Alianței Nord Atlantice. Iar Moldova nu este, ca și Ucraina, membră a UE deci este o victimă aproape sigură. Singurul lucru care complică situația este distanța.

Dar, încă de săptămâna trecută, unul dintre generalii ruși care este activ în războiul din Ucraina vorbea despre un plan care implica realizarea unui coridor până la Transnistria așa că în acest context, faptul că au fost acțiuni sub steag fals așa cum susțin ucrainenii în Transnistria și au luat forma unor provocări pentru a justifica o intervenție militară nu face decât să confirme această teorie”, a explicat politologul într-un interviu pentru Ziare.com.

Aici nu puteau folosi aceleași argumente ca în Donbas

Ads

Cristian Pîrvulescu a explicat că în Transnistria rușii nu puteau folosi aceleași argumente ca cele din Donbas ”pentru că nu existau conflicte în Transnistria”.

”Ele sunt create, iar de aici încolo, riscurile escaladării sunt foarte mari. Este un răspuns la o întâlnire care are loc azi (marți, 26 aprilie, n.r.) în Germania a celor care vor să ajute Ucraina.

”Nu este sigur că vor reuși acest coridor pentru că sunt încă la o distanță apreciabilă de Transnistria dar pregătesc o asemenea operațiune în cazul în care acțiunile militare din zona de sud, de la Nikolaev spre vestul Ucrainei vor avea succes. Pentru că dacă ajung la Odesa, joncțiunea cu Transnistria este foarte ușor de realizat. Și este planul Noii Rusii care ar trebui să se întindă de la Donbas până la granița cu Moldova”, a mai spus politologul.

Aici problema este cu Republica Moldova care este o țară neutră, nu dispune de armată astfel că nu se poate apăra, iar teritoriul transnistrean este teritoriul moldovenesc recunoscut pe plan internațional. Pentru moment, asistăm la provocări și escaladare ca răspuns la sprijinul militar pe care NATO în asigură Ucrainei.

Ads

Dar un scenariu care să vizeze un spațiu controlat de Rusia, nu anexat - țară satelit, pro-rusă - trebuie luat în serios și din punctul acesta de vedere situația devine foarte complicată”, a mai precizat expertul.

Moldova este în pericol să piardă controlul asupra unui teritoriu important

Pe de altă parte, profesorul Cristian Pîrvulescu a spus că, ”la Chișinău există oameni care pun în discuție statutul de neutralitate al Moldovei pentru că se vede că acest statut nu poate proteja Moldova.

Îl are trecut în constituție dar statutul în sine nu poate proteja în niciun fel Republica Moldova. Această țară este în acest moment, în pericol evident de a pierde controlul asupra unui teritoriu important. Teritoriul respectiv nu este sub autoritate moldovenească de la războiul din 1992 dar este posibil ca Rusia care are forțe militare acolo să treacă la pasul următor. Deci să vedem scenariul din Osetia sau Donbas aplicat și aici pentru că acesta a fost logica războaielor înghețate- ca acestea să fie dezghețate la momentul oportun pentru a face presiuni”, a mai spus politologul.

Ads

De ce spune Rusia că România vrea să anexeze Moldova

Zilele trecute, politologul Alexandrovici Markov a declarat că România, cu ajutorul NATO și al Ucrainei, urmărește să atace, în viitorul apropiat, Transnistria și ulterior să anexeze Republica Moldova, potrivit Pravada.

Acesta a spus că armata română a fost deja dislocată în Moldova iar în curând ar trebui să urmeze provocări militare, urmate de un atac.

”România, cu sprijinul NATO și cu participarea armatei ucrainene, intenționează să pună mâna pe Transnistria și să efectueze represiuni politice masive împotriva tuturor susținătorilor Rusiei. Acest lucru va pune Rusia într-o poziție foarte dificilă”, și-a exprimat Markov punctul de vedere.

Anterior, fostul ministru al Apărării al RDP, Igor Strelkov, a declarat, citând propriile surse, că România face pregătiri ascunse pentru anexarea Moldovei.

”Și aici este o mitologie, au folosit-o și când a fost vorba despre scufundarea crucișătorului Moscova când spuneau că echipe românești au fost prezente la Odesa și au antrenat artileria ucraineană. Făceau referire la masacrul de la Odesa dar făceau mare greșeală plasându-l în 1941. Iar imaginea aceasta a naționalism- fascismului românesc este destul de folosită în Rusia și poate fi reutilizată doar că România nu a făcut absolut niciun gest în acest sens și nu are absolut nicio pretenție teritorială în ceea ce privește Moldova, cu excepția- și vedem acum cât de periculoasă este această formulă- a ultranaționaliștilor de la AUR care prin tipul de politică pe care îl promovează fac jocurile Rusiei”, a mai explicat politologul Cristian Pîrvulescu.

Ads

În 1992 a izbucnit un război între Republica Moldova și rebelii din Transnistria, susținuți de Rusia, iar în prezent, aproximativ 1.400 de militari sunt încă staționați în această regiune, scrie Libertatea.ro.

Republica separatistă are propria monedă și propriile instituții și o populație de aproximativ jumătate de milion de locuitori.

Ministerul român de Externe a transmis marți, 26 aprilie, că sprijină pe deplin apelul la calm şi responsabilitate al preşedintelui Republicii Moldova, Maia Sandu.

MAE susține integritatea teritorială a Republicii Moldova

Într-un comunicat, MAE a precizat că a luat notă cu preocupare de incidentele înregistrate recent, în circumstanţe încă neclare, în regiunea transnistreană a Republicii Moldova.

În actualul context, este necesară abordarea cu reţinere şi prudenţă a situaţiei, clarificarea întârziată a circumstanţelor acesteia, precum şi evitarea angajării în orice eventuale provocări, arată un comunicat de presă al instituţiei, au transmis autoritățile de la București.

Ads