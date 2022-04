Antenele radio distruse în Transnistria erau cele mai puternice emițătoare AM din Europa. De ce ar fi fost Ucraina interesată să le vadă la pământ

Cele două turnuri radio care au fost dărâmate de explozii, marți dimineață, în regiunea separatistă Transnistria sunt cele mai puternice două antene AM (n.r. – modulație de amplitudine) din Europa.

Emițătoarele erau folosite de Rusia pentru transmiterea mesajelor de propagandă în Ucraina, scrie pe Twitter de jurnalistul de investigație Christo Grozev.

Aceste două dispozitive erau cele mai puternice antene de transmisie radio pe frecvența AM (400 – 1.600 kHz) din Europa.

Jurnalistul bulgar Christo Grozev, fondatorul portalului de investigații Bellingcat, specialist în domeniul securității, scrie pe Twitter că antenele erau proprietatea unui post de radio evanghelic din Transnistria, Transworld Radio, dar că ele erau folosite, de fapt, de Rusia pentru propaganda de război.

