Cu sau fără Transnistria în Uniunea Europeană? Soluția unui diplomat român

Transnistria se afla de peste trei decenii sub controlul Moscovei/ FOTO:X/@GnomeRad

Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană continuă să fie un subiect pentru dezbatere, din perspectiva zonei „fierbinți” transnistrene, aflată în siajul Rusiei. Oficiali ai României, respectiv specialiști din afara arcului guvernamental propun diverse soluții, în acest caz.

Lavinia Ochea, diplomat al Ambasadei României în Cipru, a prezentat în cadrul unei conferințe, în această săptămână, un studiu de caz relevant: se poate integra Moldova în Uniunea Europeană fără regiunea autonomă, cu care se află în conflict, pe modelul cipriot? Ori Moldova să fie acceptată în Uniunea Europeană abia după ce va reuși reintegrarea Transnistriei?

Potrivit autorilor studiului prezentat de către Lavinia Ochea, la Centrul European pentru Studii de Securitate, din Germania, integrarea Moldovei este posibilă la pachet cu regiunea transnistreană, dar cu condiția de promovare a unor măsuri de securitate comune, schimburi comerciale și relații sociale întărite între cele două maluri ale Nistrului.

Politicieni, dar și oameni de afaceri, diverse voci din societatea civilă din Moldova speră că aderarea la UE se va putea face în anul 2028. Rămâne de văzut în ce măsură administrația de la Chișinău va reuși să îmbunătățească relațiile cu teritoriul transnistrean.

Transnistria, un dosar complicat

De reamintit este faptul că Transnistria este zonă militarizată de regimul de la Moscova, are propriul parlament, accesul din Moldova în zona transnistreană poate fi interzis la vama improvizată, iar limba de circulație este exclusiv rusa. Totuși, după o lungă perioadă de pro-rusism agresiv, pro-europenii de la PAS au obținut 30%. Pro-rușii lui Igor Dodon au înregistrat 50%. Iar la nivelul întregii Moldove, PAS s-a impus cu jumătate dintre voturi, în timp ce pro-rușii au consemnat jumătate dintre voturile „Blocului Patriotic”.

Convingerea că nivelul de trai poate fi crescut semnificativ poate genera un sentiment mai pozitiv al transnistrenilor față de direcția „pro-Vest”, e de părere politologul Andrei Țăranu.

„Atunci când antreprenorii din regiunea transnistreană se vor bucura de fondurile europene, veți vedea că lucrurile vor lua o turnură peste așteptările oricui”, a declarat Țăranu, pentru Ziare.com.

Lavinia Ochea este prim-colaborator („ambasador adjunct”) al Ambasadei României din Cipru. „Primul diplomat” este Dan Mihalache, numit ambasador în statul european în ianuarie 2021. Anterior, Dan Mihalache a deținut funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Uniunea Europeană și cazul Ciprului

Partea de nord a Ciprului nu este parte a Uniunii Europene. Mai exact, este vorba despre Republica Turcă a Ciprului de Nord, recunoscută doar de Turcia, din 1983. Din punct de vedere juridic, întreaga insulă Cipru este membră a Uniunii Europene, dar de facto, nu.

Nordul folosește lira turcească, iar comerțul său este limitat, fără acces direct la piața unică a UE. De decenii, negocierile pentru reunificarea Ciprului sub forma unei federații bizonale și bicomunitare au eșuat, ceea ce perpetuează diviziunea și statutul incert al nordului.

