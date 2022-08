Corneea din colagen de porc restabilește vederea persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere, se arată într-un studiu al cercetătorilor de la Universitatea Linköping din Suedia.

Aceștia au proiectat un implant corneean nou, la prețuri accesibile, realizat din piele de porc, pentru a ajuta pacienții cu keratoconus, conform medicalnewstoday.com.

Milioane de pacienți așteaptă transplant de cornee

Aceasta este o boală oculară degenerativă, bilaterală, progresivă, care duce la subțierea și deformarea corneei, cu afectarea severă a vederii și afectează între 50 și 200 de oameni din 100.000 la nivel global.

În prezent există unele opțiuni de tratament disponibile pentru keratoconus însă acestea nu funcționează pentru toți pacienții. Unii oameni vor avea nevoie în cele din urmă de un transplant de cornee pentru a-și recăpăta întreaga vedere.

Deși transplanturile de cornee sunt efectuate frecvent — aproape 185.000 au avut loc, în anul 2012, în 116 din lume, rămâne nevoia de asigurare a materialului pentru această operație. În prezent, se estimează că 12,7 milioane de oameni se află pe listele de așteptare.

Acum, cercetătorii de la Universitatea Linköping din Suedia au conceput un nou implant de cornee realizat din piele de porc și au realizat o metodă mai puțin invazivă pentru efectuarea unui transplant de cornee la persoanele cu keratoconus.

În urma unui studiu pilot în Iran și India, 20 de pacienți care erau orbi sau pe punctul de a-și pierde vederea din cauza keratoconusului avansat și-au recăpătat acest simț după doi ani.

Acest studiu a fost publicat recent în revista Nature Biotechnology.

Corneea din șorici de porc

Deoarece o mare parte din corneea ochiului este făcută din proteina de colagen, cercetătorii au folosit molecule de colagen foarte purificate din pielea de porc pentru a crea un material alternativ pentru cornee.

Potrivit cercetătorilor, pielea de porc este ușor accesibilă, deoarece este un produs secundar al industriei alimentare. În plus, în timp ce medicii trebuie să folosească corneea umană donată în termen de două săptămâni, ei pot păstra implanturile pe bază de piele de porc timp de până la doi ani.

„Am depus eforturi semnificative pentru a ne asigura că invenția noastră va fi disponibilă pe scară largă și va fi accesibilă pentru toți și nu doar pentru cei bogați”, spune dr. Mehrdad Rafat, profesor asociat adjunct la Universitatea Linköping. „De aceea această tehnologie poate fi folosită în toate părțile lumii.”

Potrivit dr. Benjamin Bert, medic oftalmolog la Centrul Medical Memorial Care Orange Coast din Fountain Valley, CA, în timp ce în Statele Unite băncile de ochi și donatorii de organe înregistrați ajută la punerea la dispoziție a corneei umane pentru transplanturi, acesta nu este cazul în alte părți ale lume.

„La nivel internațional, în special, există o lipsă de țesut donator de cornee uman pentru a fi utilizat pentru aceste tipuri de intervenții chirurgicale – este o problemă uriașă”, a explicat el. „Și astfel, aceste dezvoltări ale acestei tehnologii au potențialul de a avea un impact uriaș în acele comunități”.

De la transplant complet la implant

Potrivit echipei de cercetare, metodele actuale de transplant de cornee includ îndepărtarea chirurgicală a corneei deteriorate a unei persoane și cusătura în loc a unei cornee donate.

„Deoarece este țesut uman străin, pacientul trebuie să primească picături oftalmice imunosupresoare timp de cel puțin un an și trebuie să se întoarcă la clinică de mai multe ori pentru ajustarea, înlocuirea și îndepărtarea suturilor”, a explicat dr. Neil Lagali, profesor la Departament. de Științe Biomedicale și Clinice la Universitatea Linköping și liderul grupului de cercetare care a dezvoltat noua metodă chirurgicală a keratoconului.

„Chiar și atunci, vederea nu este optimă și necesită proceduri de refracție corective suplimentare”.

Dr. Lagali a spus MNT prin această nouă metodă de implant mai puțin invazivă, pacientul își păstrează propria cornee. Un chirurg face o mică incizie în ea și introduce implantul bioinginerie.

„Implantul nu are celule, deci nu declanșează un răspuns imun și este nevoie doar de o perioadă de 8 săptămâni de picături pentru ochi pentru suprimarea imunității”, a continuat el. „Nu sunt necesare suturi, astfel încât procedura poate fi efectuată într-o singură vizită la spital. Am arătat că această procedură are potențialul de a oferi viziune 20/20 pacienților orbi inițial, fără a utiliza țesut donator”.

Dr. Lagali și echipa sa de cercetare au descoperit că noua metodă de implant a evitat inflamația și vindecarea rănilor a fost foarte rapidă.

„A avea implanturi în locul unui transplant complet ajută la reținerea mai multor țesuturi ale pacientului, ceea ce, desigur, este de preferat pentru a preveni problemele cu respingere, neovascularizare sau alte complicații care se pot întâmpla”, a comentat dr. Bert.

Orbirea poate fi reversibilă

Cercetătorii au efectuat un studiu clinic pilot care a implicat 20 de persoane cu keratoconus avansat. Din grupul de pacienți, 14 erau complet orbi, iar restul de șase erau pe punctul de a-și pierde vederea înainte de operație. Chirurgii din Iran și India au condus noua metodă de implant utilizând material corneean produs de bioinginerie.

Echipa de cercetare nu a raportat nicio complicație imediat după proceduri și nici pe parcursul celor doi ani în care au urmat pacienții studiului.

La doi ani de la operație, cei 14 participanți nu mai erau orbi. Și trei participanți care nu au văzut niciodată înainte de procedură au început să vadă slab.

Când va fi disponibilă corneea din șorici de porc

Dr. Lagali speră că medicii chirurgi vor adopta această metodă ca o abordare mai simplă și mai sigură pentru tratarea keratoconului avansat, chiar dacă folosesc țesut donator.

„Deoarece nu necesită abilități de sutură și nu deschide ochiul, ar putea fi efectuată cu mai puțină pregătire chirurgicală și în mai multe locații”, a explicat el.

Dr. Lagali a spus că următorul pas în cercetarea lor este de a efectua studii clinice randomizate cu un număr mai mare de pacienți.

„Lucrăm la obținerea de finanțare pentru asta”, a spus el, adăugând: „Odată ce putem demonstra că acest lucru funcționează într-un studiu randomizat, atunci vom solicita autorizarea de a comercializa acest produs ca produs. În ceea ce privește noua procedură chirurgicală, aceasta nu este brevetată și este gratuită pentru chirurgi și sperăm că o vor încerca cu țesut donator uman”.