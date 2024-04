A fost externat primul pacient din lume căruia medicii i-au transplantat un rinichi de porc: ”Un moment pe care mi-l doream de mulţi ani” FOTO

Primul pacient din lume căruia medicii i-au transplantat un rinichi de porc a putut să părăsească spitalul american în care se afla internat, la aproape trei săptămâni după acea operaţie, informează joi, 4 aprilie, DPA.

Rick Slayman se recuperează bine şi îşi va continua convalescenţa acasă, alături de familia sa, a anunţat miercuri seară Spitalul General Massachusetts din Boston pe reţeaua de socializare X.

”Acest moment - părăsirea spitalului astăzi, cu unul dintre cele mai bune buletine de sănătate pe care le-am avut după multă vreme - este un moment pe care mi-l doream să vină de mulţi ani”, a declarat bărbatul de 62 de ani, potrivit medicilor. ”Acum a devenit o realitate”. Această zi nu a însemnat un nou început doar pentru el, a mai spus pacientul, ci şi pentru multe alte persoane care aşteaptă un transplant de rinichi.

