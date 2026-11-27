Compania aeriană norvegiană low-cost Norse Atlantic, afectată de creșterea prețurilor la combustibilul din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, a anunțat că se află în pragul falimentului, după ce a anulat toate zborurile joi.

Înființată în 2021 și specializată în zboruri pe distanțe lungi, Norse avertizase deja miercuri că situația sa financiară este „critică”, vestea care a dus la prăbușirea acțiunilor companiei cu 85%. Potrivit companiei, declanșarea falimentului este iminentă în absența unei soluții, scrie Euronews.

”Dacă nu se obține urgent o soluție de finanțare pe termen scurt, consiliul de administrație intenționează să declare falimentul”, a declarat compania într-un comunicat către bursa de valori din Oslo.

Problemele companiei aeriene nu sunt noi, dar s-au agravat în urma creșterii accentuate a prețurilor la combustibilul de aviație, provocată de războiul din Orientul Mijlociu.

Amintim că și compania aeriană națională a Letoniei, AirBaltic, a solicitat protecție în baza procedurii de faliment Chapter 11 la Tribunalul pentru Falimente din Districtul de Sud al statului New York, în septembrie 2026, și negociază în prezent cu creditorii un acord de restructurare pentru a evita lichidarea forțată.

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