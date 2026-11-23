Două companii diferite, același haos. Societatea de Transport București (STB) și Metrorex au ajuns în colaps financiar, cu datorii de miliarde de lei, insolvență și amenințări constante că serviciul de transport din Capitală s-ar putea bloca.

STB a intrat oficial în procedură de insolvență în septembrie 2026, având datorii totale estimate la peste 3 miliarde de lei, dintre care peste 1,3 miliarde de lei către ANAF. Un raport al administratorului judiciar a arătat ulterior că STB a ajuns să adune 767 de milioane de lei pierderi în doar 10 luni. De asemenea, din cei 10.137 de angajați, 4.876 au legături de rudenie, iar peste 30 de familii au mai mult de 10 membri angajați în companie.

Nici în ceea ce privește mentenanța, bilanțul nu arată mai bine. Deși STB are 1.500 de angajați pe zona de reparații, peste 70% dintre lucrările care se fac sunt atribuite către alte 21 de firme private. Cu tot acest aparat stat-privat, călătorii se plâng constant de condițiile din mijloacele de transport, dar și de infrastructură.

Chiar dacă Metrorex nu a ajuns în insolvență, situația arată aproape la fel. Odată la câteva luni, compania anunță că nu mai are bani și amenință că oprește activitatea și blochează circulația în tot Bucureștiul. În septembrie 2026, compania anunța că mai are doar 3.000 în conturi și nu are din ce plăti salariile. Cu doar o lună mai devreme, în august 2026 Metrorex primea un preaviz din partea Hidroelectrica pentru că adunase facturi neplătite în valoare de 11 milioane de lei.

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De asemenea, conform raportului Consiliului de Administrație al Metrorex pentru trimestrul II din 2026, datoriile totale ale companiei se ridică la aproximativ 5,67 miliarde de lei. Atât șefa Metrorex, Mariana Miclăuș, cât și președintele Unitatea – Sindicatul Liber Metrou, Marian Artimon, s-au plâns în repetate rânduri că transportatorul este subfinanțat.

Cele două companii nu au ajuns în această situație peste noapte, ci din cauza unei acumulări de ani de zile de dezechilibre structurale, subfinanțare, decizii administrative întârziate și costuri greu de susținut. Deși STB este administrat de Primăria Municipiului București, iar Metrorex este administrat de Ministerul Transporturilor, ambele se lovesc de aceleași dificultăți: cheltuieli salariale uriașe, deficit de personal calificat suprapus cu un aparat administrativ extrem de încărcat, infrastructură învechită și management politizat.

Ionuț Ciurea, directorul Asociației Pro Infrastructură, a analizat pentru Ziare.com cauza principalelor probleme, dar și modalitățile prin care ele ar trebui gestionate și rezolvate. Una dintre cauzele care duc la disfuncționalitatea STB și Metrorex vine din faptul că sistemul de transport din Capitală nu este gândit să funcționeze integrat.

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„Ar trebui să fie o structură integrată. Ideal ar fi ca transportul de suprafață și transportul subteran să fie interconectate. Ar trebui să gândim Bucureștiul ca un singur oraș, nu ca pe șase orașe diferite. Nici măcar nu suntem în stare să avem ticketing integrat, nu mai vorbesc de personal sau de fluxuri operaționale care pot fi optimizate, pentru că până la urmă transportăm oamenii în același oraș. Trebuie să pornim discuția de la cetătean, nu de la funcționar, fără a considera că funcționarul e rău și noi toți ceilalți suntem buni. Nu asta e ideea. Este o chestiune de eficiență. Dacă s-ar pune cetățeanul pe primul loc și s-ar construi structurile acestea în jurul lui, ar fi mai bine”, consideră directorul Asociației Pro Infrastructură.

Ionuț Ciurea mai spune că asta ar presupune o schimbare de paradigmă, nu doar simpla trecere a Metrorex de la ministerul Transporturilor la PMB:

„Ideea în esență este corectă, dar dacă administratorul PMB al Metrorex este mai slab decât administratorul Metrorex de ministerul Transporturilor n-am rezolvat nimic, dimpotrivă. Pe de altă parte, este mai greu pentru primărie să ia niște sute de milioane de euro să dezvolte rețeaua de transport. Dacă facem o schimbare de paradigmă, de structură administrativă, hai să o facem corect”.

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Specialistul în infrastructură mai subliniază faptul că multe dintre problemele acestor companii nu ajung niciodată publice. De exemplu, faptul că pe zona de investiții, Metrorex nu stă deloc bine, nu are oameni suficienți și nici capacitate administrativă să lucreze la mai mult de două magistrale de metrou în același timp, chiar dacă ar exista bani pentru asta.

„Sunt puși pe pile politice, taie frunză la câini și mai pun și bețe în roate”

Problema angajărilor pe criterii politice, de rudenie sau ”pe pile” este, de asemenea, una dintre cele mai criticate vulnerabilități ale celor două companii, fiind strâns legată de colapsul lor financiar. Deși oficial ambele companii sunt obligate să organizeze concursuri pentru ocuparea posturilor, în practică, ultimul raport despre starea STB ne arată că lucrurile nu stau chiar așa.

„Problema este ponderea celor care sunt acolo doar puși pe pile politice, prieteni, rude și așa mai departe, care nu sunt eficienți, care taie frunză la câini și mai mult, unii dintre ei mai pun și bețe în roate. Nu este un sistem bazat pe meritocrație și nu este un sistem care să atragă ”sânge proaspăt” de pe băncile facultăților și apoi să-i facă să crească, să-și dorească să fie acolo. Din păcate, cei care sunt motivați, cei care vor să facă ceva și rezistă în sistemul acesta, sunt puțini. Mult mai puțini decât ar fi normal. Dacă ne uităm foarte obiectiv la performanța Metrorex și STB, lasă foarte mult de dorit”, mai afirmă directorul Asociației Pro Infrastructură.

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De fiecare data când s-a vorbit despre datoriile STB și Metrorex, conducerile acestor companii indicau prețul prea mic la biletele de transport ca una din principalele cauze ale dezechilibrelor financiare. Recent, inclusiv reprezentantul consorțiului de administratori judiciari ai STB, Remus Borza, a declarat că un tarif de 5 lei ar fi ”mai mult decât rezonabil”, având în vedere că tariful este cel mai mic din Europa.

În Ungaria, o călătorie cu transportul în comun costă echivalentul a 7 lei, iar la Viena prețul ar fi echivalentul a 17 lei. Ba mai mult, există mai multe orașe în România unde transportul este mai scump: Oradea - 4 lei, Brașov - 5 lei, Timișoara - 5 lei, Cluj-Napoca - 7 lei.

”Este corect să comparăm prețul biletelor din România, față de cele din alte capitale europene, dar hai să comparăm și ceea ce oferim”

Ionuț Ciurea confirm că cifrele sunt reale, dar spune că dacă ne raportăm la prețul biletelor din alte orașe și ale capitale ale Europei, ar trebui să facem comparația completă.

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„Este corect să comparăm prețul biletelor din România, față de cele din alte capitale europene, dar hai să comparăm și ceea ce oferim. Hai să comparăm și puterea de cumpărare. Dacă mergem pe argumentul acesta, trebuie să facem comparația până la capăt. În al doilea rând, trebuie să decidem vrem sau nu să avem un transport public subvenționat. Sunt orașe care au transportul public gratuit. Nu cred că este fezabil să avem transport public gratuit în București, cineva trebuie să-l plătească, chiar și indirect. De exemplu, dacă eu nu folosesc transportul public, dar soția îl folosește și eu îl plătesc pentru că plătesc subvenții. Eu cred că ar trebui să subvenționăm transportul, fel cum subvenționăm sănătatea”, consideră specialistul în infrastructură.

De asemenea, acesta explică că un sistem de transport eficient îi ajută atât pe cei care îl folosesc, dar și pe șoferii care au condiții mai bune de trafic și străzi mai puțin aglomerate. Tocmai din acest motiv, Ionuț Ciurea spune că aceste companii trebuie restructurate din temelii, regândite și administrate cu totul altfel:

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„Gândiți-vă câtă lume face naveta din suburbii și din zona metropolitană, către centru sau zonele astea de birouri. Nu-I putem ține pe toți să lucreze de acasă. Nevoia de transport este o chestiune intrinsecă în economia modernă în care trăim. Și atunci, noi trebuie să subvenționăm într-o formă sau alta transportul, astfel încât să permitem cât mai multor oameni să aibă acces facil la transport”.

Toate aceste lucruri nu se pot rezolva însă în câteva luni, nici măcar într-un mandat întreg al unui primar, crede directorul Pro Infrastructura. Până să vorbim însă despre ce se poate face și ce nu, acesta spune că trebuie să existe voință politică reală pentru reforme.

„În București nu a fost niciodată transportul public o prioritate pentru nicio administrație. Dacă ne uităm în oglindă, nu putem să numim un primar sau o administrație care a vrut cu adevărat să rezolve problema transportului. Noi avem nevoie de niște proiecte majore de transport în București, de regândirea marilor bulevarde, locuri de parcare și spații verzi. Toate se leagă. Este nevoie de două mandate, dacă nu chiar zece ani pentru a regândi întregul oraș”, mai estimează Ionuț Ciurea în analiza pentru Ziare.com.

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