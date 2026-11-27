O companie austriacă anunță că a câștigat șapte contracte de proiectare și execuție pentru reabilitarea infrastructurii feroviare din România, cu o valoare totală de aproape 180 de milioane de lei. Este vorba despre STRABAG SRL, subsidiara locală a grupului austriac cu același nume.

Șase dintre contracte vizează lucrări la poduri, podețe și tuneluri de pe linia istorică Bumbești–Livezeni, parte a traseului feroviar Filiași–Livezeni, iar al șaptelea se referă la un pod feroviar de pe linia Adjud–Siculeni din rețeaua regională Galați, potrivit Economedia.

Cel de-al șaptelea contract a fost semnat joi și are ca obiectiv reabilitarea unui pod feroviar situat la kilometrul 53+480 de pe linia 504, Adjud–Siculeni, în aria de operare a Sucursalei Regionale de Căi Ferate Galați. Proiectul reprezintă Lotul 1 din Faza a II-a a programului de modernizare a podurilor, podețelor și tunelurilor feroviare din această regională. Investiția se cifrează la aproximativ 50 de milioane de lei, iar termenul de finalizare este de 20 de luni, acoperind atât proiectarea, cât și lucrările de construcție.

Fiecare contract cuprinde proiectarea și execuția lucrărilor, termenele de finalizare variind între 10 și 17 luni.

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