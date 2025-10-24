Bucureștean pus la zid după ce a ridicat o problemă incomodă despre transportul în comun: "Sunt curios dacă în alte orașe mari e la fel"

Traficul din București rămâne o problemă majoră pentru șoferi și cei care nu au mașini personale deopotrivă. Pentru mulți, transportul public nu reprezintă o alternativă viabilă: autobuzele, tramvaiele și metroul sunt adesea supraaglomerate, incomode și imprevizibile.

La orele de vârf, călătorii se confruntă cu lipsa spațiului personal, întârzieri și agitație constantă. Situația îi determină pe unii să aleagă mașina personală, chiar dacă deplasarea este mai lentă și stresantă.

Problema este de interes în mediul online, acolo unde oamenii ridică întrebări despre modul în care orașul gestionează mobilitatea și despre ce ar putea fi îmbunătățit în transportul public.

"Cea mai proastă idee pentru tot ce înseamnă mobilitate urbană"

Recent, un utilizator al platformei Reddit a deschis o discuție pe acestă temă bazată pe o observație personală.

"Ca cineva care merge des cu transportul în comun în București pot spune că măsura populistă de a le acorda pensionarile gratuitate pe transportul de suprafață în București - la orice oră - a fost cea mai proastă idee pentru tot ce înseamnă mobilitate urbană și fluidizarea traficului.

E plin de ei la orice oră, dimineața, seara, la prânz, ore de vârf, nu contează, jumătate din călători sunt pensionari. Se plimbă de colo până colo, au sau n-au treabă, se bulucesc să urce înainte să apuci să cobori, blochează ușile cu cărucioare de cumpărături. Tot tacâmul. Aparent paradoxal, oamenii cu cel mai mult timp liber sunt cei mai grăbiți. Măcar să nu aibă gratuit între anumite ore de bun simț, 8-10, 16-18, zic și eu.

Evident, nu va face nimeni asta, ce primar e dispus să piardă atâtea voturi.

În condițiile astea îi înțeleg pe cei care preferă să meargă cu mașina personală. Chiar dacă nu câștigi timp, chiar să faci mai mult, prin absurd, măcar nu stai ca sardina în aer închis. Ai un minim de confort și spațiu personal. Ultima parte e valabilă și pentru metrou. E horror la orele de vârf, mai ales pe M2. Și după ne mirăm de ce e traficul așa cum e.

PS Sunt curios dacă în alte orașe mari e la fel, gratuitate absolută pentru toți pensionarii."

Ulterior, acesta a completat postarea inișială cu o replică pentru cei care i-au criticat ideea.

"Judecând după unele reacții de aici ai zice că am militat pentru eutanasiere. Faptul că ridici o problemă practică de logistică urbană, într-un oraș cu mari probleme de trafic, și ești atacat personal, făcut sociopat, urat de bine etc, spune multe despre calitatea umană și nivelul de educație din societate. Online ca și offline. Capacitatea de înțelegere, nu doar a cuvintelor unui text, ci și a sensului, e tare precară. Nu întâmplător e în top România la analfabetism funcțional.

Avea bunicul o vorbă, toți îmbătrânim, dacă avem noroc, dar nu toți îmbătrânim frumos.", a scris acesta pe Reddit.

"Ar trebui segmentată treaba puțin, ca să nu te sufoci"

Postarea sa a strâns aproape 200 de comentarii cu opinii care pro și contra.

Unii spun că și în alte orașe este la fel, dar propun calea de mijloc.

"Îți pot spune de Botoșani și Suceava, că este la fel. Înțeleg că și pensionarii sunt foarte singuri, dar nu este ok că la ora 8-9 când se merge la școală sau muncă, să fie plin și de pensionari. De multe ori însă se duc la supermarket, să prindă reduceri. Chiar și așa...ar trebui segmentată treaba puțin, ca să nu te sufoci. Pe lângă asta, mai și fac scandal, dacă nu cedezi locul (de cele mai multe ori cedez, dar am pățit în trecut să fiu cu piciorul călcat strâmb la fotbal, și tot să am scandal, că 'tineretul din ziua de azi...').

În București...mă simt cel mai privilegiat că pot lucra de acasă și să plec la cumpărături pe seară, când e mai liber. Am avut perioada când a trebuit să merg la birou cu metroul, și de 2 ori m-a luat vomă de la mirosul unor tipi (efectiv combinația de țigări, salam și cafea dimineață îmi întoarce stomacul pe dos...mai ales în înghesuială). Și pe urmă am mers cu mașina o perioadă și am revenit de acasă cu munca. Fac o cafea și la 9 dimineața încep treaba. La 6 după masa închid.

Sincer, pentru combaterea poluării, în orașele mari, ar trebui dată lege: cine poate lucra de acasă, minim 3 zile pe săptămână să facă asta. Și cred că reducem poluarea la jumătate. Dacă scoți și pensionarii din ecuație în intervalele astea nasoale gen 7-10 și 16-19, deja începe să devină ok volumul de călători în transportul în comun."

Alții au detensionat situația delicată cu povești anecdotice.

"O anecdotă:

Acum mulți ani lucrăm undeva unde aveam nevoie să iau autobuzul dis de dimineață ca să ajung la job - care era foarte strict cu ora de început (dacă întârziai câteva minute te puneau să recuperezi jumătate de oră - o oră).

Evident că de multe ori întârziam fiindcă autobuzul pe care îl luăm era plin până la refuz de elevi și pensionari. Dacă aveam noroc - poate pe al treilea al patrulea reușeam să îl prind ca să stau ca sardina în conservă.

Iar la următoarea stație - o pensionară enervată că e plin autobuzul urla să se mai dea lumea jos din transport ca să îi facă loc ei.

Deci eu, care lucram un job full time, și care plăteam aproape jumătate din bani la stat (deci automat îi plăteam și ei pensia) trebuia să mă dau jos și să întârzii la jobul care îi plătea ei pensia, ca să se ducă Măria ei la piață să se plimbe."

"Da, pe anumite trasee sunt 80-90% pensionari + cărucior obligatoriu care ocupă loc pe culoar și stai să te împiedici de el. Uneori când urc mi se pare că sunt în cursa specială pentru pensionari.

Am avut chiar surprinderea să văd o situație cu un bătrân care ocupă 3/4 locuri din spatele autobuzului. Pe unul stătea el, lângă el stătea căruciorul și vizavi își lungise picioarele pe scaun….no comment.

Interesantă ideea cu gratuitate doar la anumite ore! Îmi place."

"La doctor trebuie să vii cu noaptea în cap"

Alții cred că orele la care circulă pensionarii nu sunt o alegere.

"Ca cineva de trăiește în București și se lovește de această problemă, sunt 100% de acord."

"Ce observi e o consecință a ce se întâmplă per total, și în special a cum sunt oferite serviciile de stat. De ce crezi că oamenii aia sunt acolo la orele de vârf? E foarte simplu:

La doctor trebuie să vii cu noaptea în cap să stai la coadă să te vadă la stat.

La farmacie trebuie să vii dimineață să îți găsești pastilele. Am căutat niște pastile pentru ai mei săptămâni la rând că nu erau de găsit nici compensate nici cu bani.

Supermarket, dacă nu te duci dimineață, categorii întregi de fructe/legume nu mai sunt.

Mă uit la ai mei, abia pensionați, și săptămânal au de făcut drumuri la cine știe ce instituție de stat să plimbe hârtii/programeze consultații/caute medicamente. Statul pune oamenii ăștia pe drum non-stop, și după noi ne plângem că de ce sunt în STB...Maică-mea după ce fusese operată la coloana și nu avea voie să se deplaseze trebuia să plimbe hârtii la muncă pentru concediul medical...cea mai mare idioțenie...omul e la pat operat și tu ceri să vină să îți aducă nu știu ce hârtii."

"Nu am mașină și nici carnet și folosesc doar transportul în comun să mă deplasez acasă-muncă și invers, dar și în weekend când mai ies pe-afară.

Stau în Drumul Taberei și e plin de pensionari, îți dau dreptate... (În special iau autobuzele 168 și 368) Unii sunt așa cum ai descris tu, alții nu. Unii împut autobuzul pentru că miros, alții sunt de bun simț. Unii se iau de tine când deschizi geamul, că nu poți sta, de la ora 8:00 dimineața, cu miros de guri nespălate, alții nu.

Dar cumva, în situația lor, îi compătimesc. Nu pe toți, e drept, că nu pot compătimi niște răutăți care se cred mai privilegiați decât alte categorii de oameni, dar mă gândesc și la faptul că, majoritatea, au învățat o placă în toți anii lor pe acest pământ, și, cumva, sunt pe modul survival, chiar dacă sunt nesimțiți.

E interesantă ideea ta, dar oare cât de fezabilă este? Majoritatea pe care îi aud eu, se duc la casă de pensii, la spitalul universitar, la nepoți să aibă grijă de ei când părinții lor pleacă... și... da, la piață."

"Mă întreb dacă muncește cineva în orașul ăsta"

Unii relatează ce au văzut în alte orașe europene.

"În Rotterdam dar și în alte orașe olandeze între orele 9,00 și 17,00 străzile sunt aproape goale, la fel și mijlocele de transport în comun.De ce? Pentru că toată lumea este la muncă. În București este tot timpul foarte aglomerat - mă întreb dacă muncește cineva în orașul asta sau toată lumea se plimbă de colo colo."

"Da mă, bravo, ai găsit problema. Pensionarii care se plimbă. Păi hai mă să se dea o lege să plece în intervale orare doar aia cu urgențe, restu’ să aibă voie să iasă din case după ora 20. Ba îmi e scârbă de genul asta de oameni.

În loc să ne băgăm în consiliile locale să căutăm soluții reale pentru trafic, transportul în comun și orașul asta suprapopulat, sărim pe bătrânii care oricum abia se deplasează."

"E stupid, se mai duc oamenii la spital, la programări, la controale, la instituțiile statului. Ori le dai total ori nu le dai deloc.

Capitale importante care oferta transport gratuit seniorilor: Londra, Dublin, Budapesta, Lisabona (poate mai sunt și altele dar nu le știu eu)."

"Scuze, dar ești nesimțit. Ar trebui să cerți primăria că nu suplimentează liniile respective pe intervalul orar unde este solicitat, nu oameni în vârstă care au plătit taxe toată viața, unii au trăit și sub dictatură, să vină acum nepoții să le spună că nu mai este loc și pentru ei."

