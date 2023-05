Compania de transport în comun care a interzis călătorilor să vorbească tare la telefon sau să asculte conținut audio sau video la difuzoare

Compania de transport în comun The Brihanmumbai Electric Supply and Transport (BEST) din Mumbai le interzice călătorilor să vorbească tare la telefon sau să asculte conținut audio/video la difuzoarele telefoanelor în autobuzele sale, aceștia fiind nevoiți să utilizeze căști.

Decizia a fost luată în urma plângerilor primite de la călătorii deranjați de cei care ascultau conținut audio/video la difuzoarele dispozitivelor mobile, potrivit unui purtător de cuvânt al BEST, citat de go4it.ro.

Compania operează în Mumbai, India, unul dintre cele mai mari orașe din lume, dar și în câteva localități vecine.

BEST are o flotă de peste 3.400 de autobuze, cu care călătoresc zilnic peste 3 milioane de oameni.

În Capitală, STB nu interzice aceste practici, însă are pe site o recomandare pentru călători: „Evitați pe cât posibil să vorbiți la telefon și să ascultați muzică în vehicule, pentru a nu-i deranja pe ceilalți călători”.